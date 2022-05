Quién paga cuando cae un árbol sobre un auto

Los fuertes vientos en la Ciudad de México ya se hicieron presentes y con ello los daños que esto conlleva, desde caída de bases promocionales y árboles, vencimiento de columnas y tapiales, hasta desprendimiento de láminas o lonas de anuncios espectaculares. En ocasiones estos desastres no afectan más allá de la circulación vial, pero en otros casos llegan a perjudicar a los autos que transitan o se encuentran estacionados sobre las calles. Si desafortunadamente te llega a suceder te decimos qué puedes hacer.



La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SEGIRPC), informó a través de su cuenta oficial de Twitter, que debido a la intensidad de los vientos registrados en la Ciudad de México, que han alcanzado velocidades medias de entre 20 a 40 kilómetros por hora, se han reportado caídas de árboles causando daños en distintos vehículos lo que ha llevado a muchos conductores a preguntase, ¿quién paga los daños del auto?



Se registró el desprendimiento de un anuncio espectacular ubicado en Calz. de las Águilas, col. San Clemente, @AlcaldiaAO. Junto con @Bomberos_CDMX se realizó el retiro de la lona. No hubo lesionados.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza #TrabajandoJuntos pic.twitter.com/fRdrzGmPXF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 23, 2022

Leer también: Encuentran extraño Ford Mustang abandonado en un garaje por casi 50 años

¿Quién paga los daños cuando cae un árbol sobre un auto?

El responsable de pagar por los daños de tu auto es el seguro. Recordemos que contratar este servicio es obligatorio en la CDMX, pues al contar con uno, “éste es el responsable de brindarte una protección en caso de cualquier incidente relacionado con tu vehículo. De esta forma proteges tu patrimonio de siniestros que puedan ocurrir”, así lo puntualizan las aseguradoras.



No obstante hay que aclarar que la protección depende de las coberturas contratadas. El conductor puede elegir solo la Responsabilidad Civil para cumplir con la ley. Y es que, como cualquier otro servicio por el que pagas una renta, los precios varían de acuerdo con el tipo de póliza adquirida, la aseguradora que contrates, así como otros factores que influyen directamente en su costo, como el modelo, tipo del vehículo, año, entre otros.



En general, existen 2 tipos de coberturas para asegurar tu auto, la primera es la cobertura limitada. Esta se enfoca únicamente en cubrir con los siniestros de auto ocurridos en accidentes viales, por lo que caída de un árbol, al ser considerado un desastre natural no procede, y el responsable de pagar los gastos es el propietario del vehículo.



Por otro lado, está la cobertura amplia o contra todo riesgo, en ella sí viene incluida la reparación o reemplazo de tu vehículo si sufre daños o resulta destruido por la caída de objetos y desastres naturales. En ambos casos se clasificaría la caída de un árbol.



La cobertura amplia o contra todo riesgo, a diferencia de la limitada, sí ayuda a cubrir los daños de tu auto que no son causados por una colisión. Es decir, llega a respaldarte ante situaciones como robo y daño causado por granizo, animales o árboles.

Árboles caídos dañan autos en la CDMX

Tras los incidentes causados por los fuertes vientos que han generado caídas de árboles en distintas alcaldías de la Ciudad de México, como Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda, en caso de fuertes vientos, evitar transitar o estacionarse cerca de árboles, cables de luz, bardas o estructuras que se puedan caer. Además de conducir despacio y con precaución, pues las rachas de viento pueden desestabilizar el vehículo.



Ante el pronóstico de vientos fuertes en Ciudad de México, recuerda: No subir a lugares altos y expuestos al viento

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer

Apartarse de lugares en visible riesgo de caer

Conducir con precaución#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/CJ1jdhhvaT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 23, 2022

Además, a los ciudadanos se les recomienda guardar o retirar objetos del exterior que se puedan caer; procurar no salir de casa por el peligro de restos de árboles u otro objetos arrastrados o derribados por el viento, así como asegurar ventanas y puertas que puedan azotarse.

Leer también: Qué pasa si ponchas las llantas de un auto estacionado afuera de tu casa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters