A veces no estar al pendiente de las cosas llegué a pasar desapercibido, pero olvidar que nuestro tanque de gasolina está por terminarse, nos puede costar una infracción. El no tener combustible en el auto no solo afectaría al conductor sino a otros automovilistas que están circulando y podría causar un accidente.

Quedarte sin gasolina puede ocasionar que te infraccionen

¿Sabías que el quedarse sin combustible te haría pagar una multa? Aquí te contaremos cuál sería el precio que pagarías si esto te sucede.

¿Qué pasa si mi automóvil se queda sin gasolina?

Para evitar quedarte sin gasolina, es recomendable mantener siempre a la vista el indicador de combustible y llenar el tanque cuando esté bajo. Además, familiarízate con las distancias entre estaciones de servicio en tu área y planifica en consecuencia para evitar situaciones problemáticas en el camino.

Detención del vehículo: A medida que se agota la gasolina , el motor comenzará a perder potencia hasta que finalmente se detenga.

, el motor comenzará a perder potencia hasta que finalmente se detenga. Imposibilidad de conducción: Sin gasolina , no podrás seguir conduciendo tu automóvil. Dependiendo de dónde te encuentres y de las condiciones de tráfico.

, no podrás seguir conduciendo tu automóvil. Dependiendo de dónde te encuentres y de las condiciones de tráfico. Peligro para ti y otros conductores: Si tu automóvil se detiene inesperadamente en medio del tráfico, puede representar un peligro para ti y otros conductores.

Obtener ayuda: Si te quedas sin gasolina , puedes buscar asistencia llamando a servicios de asistencia o servicio de remolque.

, puedes buscar asistencia llamando a servicios de asistencia o servicio de remolque. Evitar daños al vehículo: Cuando el motor se detiene, algunos sistemas, como la dirección asistida y los frenos, pueden perder su funcionalidad, lo que dificulta el control del vehículo.

¿Cuánto se deberá pagar?

Se pagará un aproximado de 5,7 hasta 10 veces la Unidad de Medida y Actualizada vigente, estamos hablando de un máximo de $1,037.40 según menciona el reglamento de tránsito en el artículo 40, fracción II, inciso a.

Entonces, siempre antes de salir debemos tomar en cuenta no solo que nuestro vehículo circule el día que corresponde, sino que no nos quedemos sin combustible.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito agredir a los uniformados amerita una multa de mil 400 a 2 mil 097 pesos y hasta la remisión al Juzgado Cívico (FERNANDO RAMÍREZ. EL UNIVERSAL)

Además, es importante considerar que el costo no se limita únicamente a la sanción impuesta por las autoridades de tránsito. También se deben tener en cuenta los gastos adicionales, como el remolque del vehículo, la posible multa por obstrucción del tráfico y el tiempo perdido al lidiar con la situación.