Hoy 27 de febrero, se activa el programa Hoy No Circula, recordemos que este programa se enfoca en que la movilidad se suspenda para algunos vehículos con el fin de reducir la emisión de gases contaminantes. Si no estás al tanto de esta normativa y llegas a circular el día que no te corresponde, aquí en Autopistas te contamos qué es lo que te puede pasar y de cuánto sería la multa.

Es importante señalar que el programa Hoy No Circula no se aplica exclusivamente en la Ciudad de México, sino que también en el Estado de México. Aunque entidades como Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Morelos registran altos niveles de ozono y cuentan con dicho programa, esto no implica que el Hoy No Circula se extienda automáticamente a dichas regiones. En esta ocasión, la concentración de ozono ha alcanzado 157 partículas por billón en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, lo que restringe la circulación de vehículos únicamente en la CDMX y el Estado de México.

¿Qué pasa si no respeto el programa Hoy No Circula?

Es importante considerar que las autoridades facultadas para detener y sancionar a los conductores que infrinjan el programa Hoy No Circula son las patrullas ambientales. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, específicamente en el Artículo 47, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para el año 2025, el valor diario de la UMA aumentó a $113.14 pesos, lo que significa que la sanción económica varía entre $2,262.80 y $3,394.20 pesos.

Cabe destacar que Reglamento de Tránsito del Estado de México en el Artículo 118 fracción XII establece que, además de la multa, las autoridades pueden retener el vehículo y trasladarlo al depósito vehicular (corralón) en caso de infracción al programa “Hoy No Circula”.

Qué autos no están exentos del Hoy No Circula 27 de febrero

La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. para:

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado color verde, con terminación de placa 1 y 2.

Autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuya terminación de placa sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

Vehículos con holograma 2, permisos para circular sin placas, antiguos, demostración, pase turístico y placas foráneas.

Pese a la activación de contingencia ambiental, la Ciudad de México amanece con contaminación y tráfico vehicular, el 27 de febrero de 2025. Foto: Axel Sánchez/EL UNIVERSAL

Qué autos sí están exentos del Hoy No Circula 27 de febrero

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con holograma 00 o 0 vigente, siempre que no tengan engomado verde y terminación de placa 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9.

Vehículos particulares con holograma 1 con terminación de placa 3, 5, 7 y 9.

Vehículos particulares destinados a la atención de emergencias médicas.

Taxis, que pueden circular de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., independientemente del holograma que porten.

Vehículos de servicios urbanos destinados a emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Transporte escolar y de personal que cumpla con las especificaciones de verificación vehicular y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios.

Motocicletas.

Vehículos de transporte de mercancía o productos perecederos con sistema de refrigeración.

Transporte de residuos y materiales peligrosos.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente para exentar el Hoy No Circula.

Dicho lo anterior, es fundamental respetar estas restricciones para poder reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México.

