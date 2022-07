¿Qué pasa si le pones líquidos de más a tu auto?

Si quieres que tu auto funcione de la manera adecuada por más tiempo y no tener que desembolsar dinero en reparaciones, el mantenimiento es esencial. Y uno de los puntos más importantes, y de los más sencillos de revisar, es el nivel de líquidos. Pero no solo se trata de que tengan suficiente, tampoco debes pasarte y vamos a explicarte las razones.

Son varias las piezas que necesitan de líquidos para poder trabajar de la manera correcta. Aceite, anticongelante, líquido de frenos y dirección, hasta agua para el limpiaparabrisas son importantes.

Para que tomes tus precauciones a continuación vamos a explicarte qué pasa si le pones líquido de más a tu auto.

¿Por qué revisar el nivel de aceite en un auto?

El aceite es uno de los elementos más importantes que se debe revisar con frecuencia. Si no pones atención a este detalle la compostura podría ser muy costosa.

Lo mejor es que leas el manual de propietario de tu auto para saber cada cuánto se recomienda el cambio, así como el tipo de aceite que es mejor para tu modelo. Sin embargo, revisar el nivel 1 vez al mes o cada vez que vayas a hacer un viaje por carretera te mantendrá más seguro.



Recuerda que al cambiar el aceite se recomienda reemplazar también los filtros porque así se evita que el líquido nuevo se contamine con partículas sucias.

Para checar este líquido es importante que tu auto esté en un lugar plano y con el motor frío. Entonces saca la varilla de medición y límpiala; vuelve a meterla y comprueba si tiene un nivel adecuado.

Si lo necesita, y aún no es momento de un cambio completo, puedes rellenar con aceite de la misma clase, pero no agregues de más pues provocarás que se forme espuma y, por ende, no se lubrique bien el motor, además de que aumentas la probabilidad de fugas.

¿Cómo llenar correctamente el depósito de anticongelante?

El anticongelante es un líquido refrigerante que impide que el motor se dañe por sobrecalentamiento. Una vez más, es necesario leer el manual de propietario para saber cada cuánto se recomienda cambiarlo. Sin embargo, los especialistas señalan que debe ser al menos cada 2 años pues pierde sus propiedades, aunque también depende del tipo que utilices.

Es importante señalar que, a menos que sea una emergencia, no es buena idea mezclar el anticongelante con agua pues provocarás corrosión en las partes metálicas del motor y el líquido refrigerante perderá sus propiedades.



Para revisar el nivel de anticongelante tu auto debe estar estacionado en un terreno plano y con el motor frío; entonces localiza el contenedor, es grande y, por lo general cuadrado y traslúcido, lo que te permitirá ver a simple vista si tienes suficiente.

Si necesita más puedes rellenar con el recomendado por el fabricante. Pero no añadas de más pues eso puede evitar que el líquido realice una correcta función de enfriamiento y dañar el motor, además de generar una capa de pasta que afectará las piezas alrededor.



¿Por qué no agregar más líquido de frenos del necesario?

El sistema de frenos es uno de los elementos más importantes de nuestro auto. Por ello tenemos que estar muy atentos a los síntomas que nos indican un mal funcionamiento y, uno de los componentes clave es el líquido de frenos.

Como señala la compañía Bardahl, si llegas a escuchar un chillido muy agudo; notas que tu auto se inclina ligeramente hacia uno de los lados cuando frenas; la presión del pedal está baja, se siente esponjosa o vibra, es momento de poner atención al sistema de frenos.

Otro punto que indica que es hora de cambiar el líquido de frenos, si tu auto tiene ABS, es una luz en el tablero.

Al igual que en los casos anteriores, lo mejor es revisar el manual para saber cuándo hay que cambiar el líquido, aunque los especialistas mencionan que debe ser aproximadamente cada 2 años.



Para comprobar el nivel, con el motor frío y el auto estacionado en un lugar plano, localiza el depósito, por lo general tiene un tapón negro con letras amarillas y tiene unas líneas para indicar el mínimo y máximo.

Si necesita más líquido de frenos acude con un mecánico para que revise todo el sistema y cuida que no agregue de más pues el fluido necesita espacio para expandirse cuando se calienta y, si se excede la cantidad necesaria, dañará la pintura y las piezas alrededor.

