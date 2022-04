Como conductores, una de las situaciones más desagradables que podemos enfrentar es sufrir un choque y darnos cuenta que la persona que nos golpeó no cuenta con seguro. Y es que nadie está exento de tener un accidente vial, por lo que debes saber cómo actuar si llegas a encontrarte en un caso así.

Cuando ocurre un siniestro o un policía de tránsito impone una infracción se debe comprobar que el auto cuente con seguro, no solo para responder por los daños al vehículo, sino porque los pasajeros que van a bordo también corren peligro.

Por lo anterior, contar con un seguro de auto es un requisito obligatorio para todos los propietarios de vehículos motorizados en México, así lo determina la ley, y no tenerlo te hará acreedor a sanciones monetarias.



Foto: Pixabay

Recomendaciones si te choca un auto que no tiene seguro

Sea tu primer choque o no, los nervios se harán presentes. Sin embargo, debes actuar con inmediatez y seguir estas recomendaciones que en Autopistas te compartimos en caso de que el auto que te choque no cuente con seguro.

Y es que los siniestros viales son más comunes de lo que crees. Tan solo en el primer trimestre del 2021 la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México registró al menos 14 mil 888 hechos de tránsito. Si a eso le sumamos que en México solo 6.9 millones de personas cuentan con un seguro de auto, de acuerdo con datos de Ahorra Seguros, es normal que encontrarte en una situación así te genere pánico.

Por ello te aconsejamos:

Mantén la calma. Lo primordial es revisar que tu salud y la de los pasajeros que van a bordo del auto se encuentren a salvo. En caso de poder, desciendan del vehículo y colóquense en una zona segura.

Llama a tu aseguradora. En la póliza vigente del seguro de tu auto encontrarás los teléfonos para que te comuniques con la aseguradora. Un agente te preguntará tus datos, el lugar donde ocurrió el siniestro, hora aproximada, cómo ocurrieron los hechos, si hay heridos o necesitas una ambulancia.



Foto: Pixabay

Leer también: Punk Cat, el vocho chino, eléctrico y de 4 puertas

No negocies con el propietario del auto sin seguro. Cuando un conductor no cuenta con seguro de auto, lo primero que intentará hacer es llegar a un acuerdo por una cantidad monetaria para reparar los daños. No obstante, el monto que te ofrecerán no será el que corresponda a los daños evaluados por un agente certificado. Lo mejor es esperar a que los ajustadores acudan al lugar del choque y realicen una revisión en ambos autos, ellos te darán apoyo legal y asesoría para gestionar el pago.

Toma pruebas o evidencias del choque. Puede ocurrir que los conductores sin seguro de auto intenten darse a la fuga para escapar del problema con tal de evadir su responsabilidad y a las autoridades, por ello te recomendamos recabar pruebas.

Algunas pruebas que puedes tomar son el número de placa del auto que te chocó, modelo y alguna señal física de la carrocería. Tomar fotografías o un video también será útil para identificar al conductor del vehículo que te chocó.



Foto: Unsplash

Describe los hechos detalladamente. Los ajustadores realizarán el dictamen de los daños con base en distintos parámetros, como el tipo de golpe, el lugar, la señalización y algunos otros elementos técnicos o el funcionamiento de tu auto, por lo tanto, relata los hechos sin omitir detalles.

El ajustador te indicará a qué taller será trasladado tu auto, cómo te realizarán el pago y si la persona se niega a responder, puedes proceder a llamar a la policía o levantar una denuncia ante el Ministerio Público.



Foto: Pixabay

¿No cuentas con seguro? Esto debes considerar al contratar uno

Como te lo mencionamos, circular sin seguro te hará acreedor a recibir una sanción calculada de entre 20 y 40 días de salario mínimo, es decir, el equivalente a entre 2 mil y 4 mil 100 pesos, por lo que contratar uno te ayudará a cuidar tu patrimonio y tu bolsillo.

El precio de un seguro dependerá de la cobertura: básica, limitada o amplia. Algunas de ellas incluyen daños a terceros, asistencia vial, pago en caso de que el que golpea no cuente con seguro, afectaciones materiales, indemnización por robo, pérdida total y hasta en caso de fallecimientos. Pero si quieres el más sencillo para no tener problemas, el de Responsabilidad Civil es obligatorio.

Asimismo, para contratar tu seguro deberás tener en cuenta tus necesidades como conductor, las exclusiones (lo que no cubrirá la aseguradora), suma asegurada (monto que se compromete a pagar en caso de accidente vial), póliza y su vigencia (derechos y obligaciones del asegurado y de la aseguradora).

Para mayor información, en el sitio Ahorra Seguros puedes cotizar y comparar seguros para contratar el que más le convenga a tu auto, de esta manera evitarás contratiempos en caso de que seas víctima de un accidente vial.

Leer también: Sube la verificación en el Edomex, estos son los costos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters