A prueba: Nissan Z 2023

Dentro de la industria automotriz, pocas letras tienen tanta importancia como lo es la última del abecedario: la Z. Gracias a un linaje que se puede rastrear hasta 1969 con el famoso “Fairlady Z”, Nissan tiene en su auto deportivo compacto un competidor que se ha puesto contra los mejores por décadas, dando batallas dignas de los más grandes.

Ahora, 53 años después de la llegada del primer Z, la séptima generación de este modelo llega para hacer un homenaje a sus antepasados y darnos una experiencia completamente divertida al volante.

Una mañana diferente

No me considero una persona mañanera, pero este día fue diferente. Eran las 6:30 am y le gané a mi despertador. La emoción no me dejó dormir pero, más allá de sentirme agotado, me siento lleno de energía y positivo.

Dan las 8:00 am y ya nos encontramos en el lugar de la cita: Kartódromo Sierra Esmeralda. El frío del boscoso lugar nos recibe, así como una grúa con un coche tapado por una manta. Sabemos perfectamente de qué auto se trata, pero este ingrediente de “misterio” le da un toque diferente a esta mañana.

Conocer a tu héroe

Bien dicen por ahí que nunca hay que conocer a nuestros héroes, pues existe la posibilidad de quedar decepcionados. Sin embargo, conocer al Nissan Z en persona significó para mí el estar frente a la nueva interpretación de uno de los héroes de mi infancia.

Como si de una persona se tratara, me paro frente al auto y comienzo a mirarlo poco a poco. Conforme cierro el círculo al auto, los detalles me llaman la atención. Si le tapáramos los emblemas de Nissan y el nombre del auto, sabríamos de qué modelo se trata.

Ja’ Hayimemasho

Traducido al español como “¡Comencemos!”, llega el momento de entrar a la pista con el nuevo Z. Si bien el circuito está pensado para go-karts, el Z entra a la perfección.

Las primeras vueltas son de reconocimiento pero, a partir de la tercera, comenzamos a subir más y más el ritmo. Llega un punto en el que, gracias al excelente control del auto, podemos provocar derrapes en las curvas más cerradas y salir de lado como todo un piloto profesional. La realidad es que la puesta a punto del auto te hace sentir como un piloto profesional al volante para poder exprimir hasta el último caballo de fuerza de los 400 que proporciona el motor V6 turbocargado.

Claro, como buen auto deportivo, el espacio de carga es limitado y, en algunos puntos, se notan algunos materiales que nos gustarían de mejor calidad (especialmente por el precio) pero al final del día lo que estás pagando con este coche es la experiencia y la emoción de ponerte en control de una de las leyendas más respetadas dentro de la industria automotriz.

Con un estilo inspirado en pasadas entregas del Z, la nueva generación quiere colocarse como un deportivo que, dentro de algunos años, será reconocido por coleccionistas como un clásico de culto. Con un estilo “neo-retro”, el nuevo Z tiene una serie de atributos y encantos que lo hacen un auto fuera de lo común.

Para lograrlo, sus cartas fuertes son 400 caballos de fuerza y una puesta a punto que premia a aquellos que disfrutan del manejo retador. 1.3 millones de pesos costará el nuevo Nissan Z a su llegada a México, que está programada para los primeros meses de 2023.

Siete generaciones del Nissan Z han pasado en poco más de 50 años, cada una volviéndose un ícono de su época gracias al desempeño y el diseño.