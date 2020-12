Ser una marca de volumen y no tener una SUV subcompacta en tu portafolios es un error pues, más allá de ser un segmento en crecimiento, sirve como una excelente oportunidad para demostrar que la carrocería más popular del momento, puede tener interpretaciones juveniles.

Así lo entienden en Hyundai, quienes presentaron en meses recientes la nueva generación de su SUV más compacta con una clara intención de refrescarla en aspecto, equipamiento y tecnología para quitarle su look discreto y de paso, volverla competitiva.

La nueva Hyundai Creta es inconfundible con la versión que reemplaza pues su diseño no guarda ninguna semejanza. En el frente, la parrilla es de dimensiones prominentes y el juego de faros está compuesto por tres juegos ópticos disociados en cada lado. Esto le brinda una apariencia atrevida, irreverente y que puede gustar o no, pero que resalta de toda la oferta actual en el mercado. Es decir, el diseño de la nueva Hyundai Creta no se parece a nada.

En la parte trasera esta tendencia se mantiene y los cuerpos de luz se dividen en dos con la compañía de una pequeña franja iluminada que une los dos costados.

Más allá del nuevo diseño de los faros de la Hyundai Creta 2021, llama la atención su cuerpo voluminoso, el cual parece inflado para dar una imagen de un vehículo más tosco, de identidad propia y que propone algo distinto.

La nueva Hyundai Creta utiliza la misma plataforma que KIA empleó para la construcción de la exitosa Seltos. De esa manera, la Creta es más grande que la versión que reemplaza y gana espacio para la fila trasera y la capacidad de almacenaje en la cajuela.

Hyundai ofrece en la nueva Creta dos opciones mecánicas, una con un nuevo motor de 1.5 litros que genera 113 caballos de fuerza y 106 libras pie de torque; y un atractivo propulsor turbocargado que desarrolla 138 caballos de fuerza y unas sustanciosas 178 libras pie.

Manejamos la versión de mayor potencia. la cual está asociada a una transmisión de doble embrague (al igual que la KIA Seltos) y terminamos gratamente sorprendidos por esta adición.

Por primera vez en la historia de la Creta, cabe la posibilidad de hacer rebases de manera sencilla, de mantenerse en el carril de alta en un viaje por carretera y sobre todo, quitarnos la sensación de que esta pequeña SUV está pasándola mal cuando pisamos el acelerador.

Al igual que en la ejecución de KIA, la Hyundai Creta tiene un comportamiento en la caja de cambios al que hay que acostumbrarse cuando manejamos a bajas velocidades, pero fuera de la sensación de que la transición de segunda a tercera es demasiado larga, este mecanismo se maneja sin sobresaltos.

Si bien la potencia resulta una agradable novedad, el manejo de la Creta 2021 todavía la remite en los estándares de lo cómodo. La dirección es suave, el recorrido de la suspensión le brinda una sensación de holgura y en general, no se requieren muchos esfuerzos para su conducción.



Además de la renovación de su aspecto exterior, Hyundai ha puesto mucha atención al apartado del equipamiento del interior. Así, todas las versiones de la nueva Creta cuentan con un sistema de infoentretenimiento que soporta Apple CarPlay y Android Auto. Dependiendo de la versión se puede elegir una pantalla táctil de 8 o 10 pulgadas.

Además, se ofrece la posibilidad de agregarle sistema de llave inteligente, asiento del conductor con ajuste eléctrico, cámara de reversa y cargador inalámbrico para smartphones.

Una de las novedades más interesantes de la Hyundai Creta que tuvimos a prueba (opción tope de gama) es la presencia de una perilla que permite seleccionar 6 modos de manejo completamente distintos que van desde el ahorro de combustible, hasta la posibilidad de configurar la transmisión y la entrega de torque en situaciones como offroad y terrenos sueltos.

La nueva Hyundai Creta se ofrece en 4 versiones distintas que van desde los 343 mil pesos en la opción más económica (transmisión manual) hasta los 440 mil pesos en la variante tope de gama (motor turbo y transmisión de doble embrague).

Esta oferta comercial resulta considerablemente competitiva con el segmento en el que participa la Hyundai Creta, destacando en apartados como potencia y equipamiento, pero padeciendo en seguridad por la decisión de solo estar equipada con dos bolsas de aire en las versiones de entrada.