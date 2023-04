RM Sotheby’s será la encargada de subastar este colorido Porsche Taycan inspirado en una obra de arte, el modelo eléctrico de la marca será vendido el próximo mes de abril por medio de la página de internet de la casa, comenzando el día 6.

Este coche artístico está inspirado en la pintura “ Queen of the Night ”, realizada por el artista Richard Phillips en el año 2010. Sin embargo, el diseño no está pintado como tal en el coche, sino que es una envoltura de vinilo aplicada al Porsche con pistolas de calor en su país de origen.

El colorido Taycan se completó a finales del año pasado y se exhibió en un restaurante llamado Leuehof, ubicado en Zurich. El auto permaneció en el lugar hasta que la pandemia obligó a todos los establecimientos a cerrar sus puertas, por lo que la marca decidió llevar el eléctrico a diversas partes de Suiza durante todo este mes, y al final será trasladado a la ciudad de Zug para esperar un nuevo hogar.

Porsche crea colorido Taycan para subastar a beneficencia

No es la primera vez que el arte de Phillips se encuentra en un auto de la firma alemana, pues a principios del 2019 el artista colaboró con Jörg Bergmeister, uno de los conductores de fábrica de Porsche, para crear el Porsche 911 RSR que ganó el primer lugar en su clase durante las 24 horas de Le Mans de ese año.

Las ganancias de este auto serán destinadas a la fundación suiza Suisseculture Sociale que apoya a artistas creativos. Por su parte, esta organización ayudará a personas afectadas por la actual pandemia de Covid-19.