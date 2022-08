¿Por qué no sirve frenar para engañar al radar de velocidad?

Como sabes, un manejo responsable implica no solo utilizar el cinturón de seguridad, mantener el auto en las mejores condiciones y respetar los señalamientos, también el no superar los límites de velocidad establecidos. Pero para aquellos que deciden poner en riesgo su seguridad y la de los demás, las autoridades cuentan con herramientas como el radar, y a continuación vamos a explicarte cómo funciona y por qué no es fácil de engañar.

Los amantes de los motores pocas veces pueden resistirse a acelerar más allá de los límites cuando se encuentran ante un camino despejado. Sin embargo, el reglamento de tránsito establece cuál es la velocidad máxima a la que se puede circular por una razón de seguridad.

Puede que ir a 80 kilómetros por hora en una carretera te parezca muy lento, pero es la manera más segura de llegar a tu destino y cuidar a los demás, pues podría haber algún cruce de peatones o una curva peligrosa.

Si aun así decides pisar el acelerador te enfrentarás a los radares de seguridad y, frenar unos metros antes no te salvará de una multa.

¿Cómo funcionan los radares de velocidad?

Seguro los has visto en la carretera, una especie de pistola que los policías apuntan a los autos para conocer a cuántos kilómetros por hora estás circulando, se trata de los radares de velocidad.

De acuerdo con la compañía Renting Finders, los radares en las carreteras utilizan las ondas de radio para conocer la velocidad a la que se mueven los objetos. Básicamente lo que sucede es que, una vez que han detectado un objetivo, reciben una señal de retorno debido al movimiento.



Imagen: Unsplash

Estos sistemas se basan en el llamado efecto Doppler. Es más fácil de entender de lo que parece. Seguro has notado que el sonido de un vehículo al acercarse es agudo y cuando se aleja se vuelve más grave. Cuanto más rápido va el auto es más fácil percibir este efecto, y ese es justamente el punto. El efecto Doppler mide la velocidad de un coche en relación a la frecuencia de sus ondas electromagnéticas.

En resumen, explica Renting Finders, el radar envía la señal electromagnética al vehículo y recibe la señal de rebote, esta diferencia permite calcular la velocidad.

Por otra parte, aunque todos los radares de velocidad funcionan básicamente de la misma manera, hay diversos tipos:

Los radares fijos se encuentran en distintas presentaciones. Por ejemplo, los que normalmente se colocan en espacios como el techo de un puente; los de cabina, las cajas grandes que se ubican en las esquinas de grandes avenidas, en México son los que aplican las famosas fotomultas; y los radares de tramo que se interconectan entre sí para hacer el rastreo de los vehículos por diversos puntos.

Por otra parte están los radares móviles, en este caso son los que portan los autos o directamente los oficiales de tránsito en las distintas ciudades y carreteras. Los más comunes son las pistolas y tripies que proyectan un rayo láser y miden el tiempo que tarda en volver a ellos.



Imagen: Unsplash

¿A qué velocidad multan los radares de velocidad?

Lo primero que vale la pena mencionar es que en México el reglamento establece los siguientes límites de velocidad en carretera:

80 kilómetros por hora para camiones

95 kilómetros por hora para autobuses

110 kilómetros por hora para automóviles y motocicletas sin importar su potencia o dimensiones

Es importante que respetes esos límites para estar seguro, pues 1 de cada 5 accidentes en carretera están relacionados con el exceso de velocidad. Pero si ello no te convence, entonces considera que podrías pagar una multa de hasta 9 mil 919 pesos.



Imagen: Pexels

Y si crees que frenando justo antes de pasar delante del radar de velocidad podrás evitar la multa, malas noticias. De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT) de España, estos sistemas tienen la capacidad de detectar tu auto alrededor de 4 kilómetros antes. Así, por ejemplo, si circulas a 120 kilómetros hora, tendrás que frenar 2 minutos antes para que el radar no te infraccione.

La parte positiva es que la DGT explica que los radares no son tan precisos, por lo que tienen un margen de error de alrededor de 7%, eso significa que podrías circular en tu auto a unos 117 kilómetros por hora sin mayor problema.

No obstante la recomendación es que siempre conduzcas con cuidado, respetando los límites de velocidad de cada carretera, no solo para evitar multas de tráfico, sino posibles accidentes.

