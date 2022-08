Por qué no debes dejar tu botella de agua dentro de tu auto 

Tener siempre a la mano una botella de agua resulta una buena costumbre para el mantenimiento saludable del cuerpo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que beber agua constantemente durante el día es esencial para regular la temperatura corporal, la hidratación de la piel, la lubricación de articulaciones y la buena digestión. Pero si acostumbras dejarla en tu auto estás cometiendo un error y vamos a explicarte las razones.



Foto: Pixabay

Si cargas constantemente tu botella de agua durante tus trayectos seguro te has dado cuenta que aumenta la posibilidad de olvidarla dentro de tu auto, lo que, aunque no lo creas, puede representar un gran riesgo no solo para tu salud, sino también para tu vehículo.

Aumento potencial de bacterias

Carmen Torres Manrique, doctora en Farmacia y miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosa y Microbiología Clínica (SEIMC), explicó para un reportaje publicado en Madrid que el aumento de bacterias en líquidos y alimentos se potencia durante temporadas de calor, propiciando las toxiinfecciones alimentarias.

Dejar tu botella de agua dentro del auto someterá al líquido a temperaturas mayores a los 30 grados centígrados, lo cual provocará el crecimiento de bacterias. Así, a diferencia de una condición de temperatura ambiente o de refrigeración, el agua dentro de tu botella se convertiría en un cultivo potencial de gérmenes.

Beber el líquido reposado dentro de una botella que se sometió a altas temperaturas podría aumentar el riesgo de padecer infecciones como la salmonella o la fiebre hemorrágica. Así que lo mejor es simplemente desecharla.

Peligro de Incendio

Dejar dentro de tu auto tu botella de agua expuesta a altas temperaturas podría incluso causar un incendio, así lo asegura Dioni Amuchastegui, técnico de baterías.

En el video titulado "Safety Check: Water Bottle in a Hot Car", publicado por Idaho Power, Amuchastegui explica que al dejar una botella de agua dentro de tu carro propicias la generación del "efecto lupa", haciendo que la energía del sol se concentre en un mismo punto y que el riesgo de provocar un incendio aumente.

Dioni Amuchastegui, junto con su compañero Richard McKinnies, explican que el incendio provocado por una botella de agua olvidada dentro del auto es más probable bajo condiciones específicas y recomiendan mantener los recipientes con líquidos alejados del sol.

En respuesta al video de Idaho Power, publicado en Facebook en 2017, el cuerpo de bomberos de Oklahoma recalcó el mensaje sobre el peligro que representa dejar tu botella de agua dentro de tu auto.



Foto: Usnsplash



Aunque hay que aclarar que para que el incendio se genere se requiere que la botella se encuentre llena de agua, que su forma sea redondeada y que la luz atraviese el líquido en un ángulo recto. Bajo estas características el plástico puede superar hasta los 200 grados centígrados, aseguró el jefe de bomberos de la estación de Oklahoma.

Recuerda que mientras vayas en circulación es preferible utilizar los compartimientos del auto destinados a colocar vasos y botellas para evitar daños y derrames en tu vehículo. Además, cuando bajes del carro procura no dejar líquidos reposando bajo los rayos del sol, para evitar infecciones y accidentes.

