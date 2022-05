La contingencia ambiental es una medida del gobierno que tiene como objetivo disminuir la generación de contaminantes derivados de actividades humanas que afectan a la salud de la población y del medio ambiente. Usualmente, lo que detona esto son gases como el Ozono y las partículas PM 2.5, provenientes de fábricas, autos de combustible fósil o incendios.

Cuando esta alarma está operando, se recomienda evitar actividades al aire libre, priorizar el trabajo en casa y, por supuesto, suspender la circulación de la mayoría de vehículos que utilizan combustible fósil, como gasolina. Sin embargo, existen dos clases de autos que pueden manejarse libremente en zonas donde hay contingencia ambiental: los eléctricos e híbridos. Conoce cuáles son las razones por las que exentan esta medida.



Foto: Archivo El Universal

Los autos que no circulan por contingencia ambiental y su principal motivo

Cuando la calidad del aire se deteriora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM) es la encargada de activar la contingencia ambiental para el Valle de México y Zona Metropolitana, y generalmente se prohíbe la circulación de estos vehículos:

- De uso particular con holograma de verificación 2 y taxis con verificación 1 o 2.

- De uso particular con holograma de verificación 1 y con terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras.

- De uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación.

¿Qué tienen todos estos vehículos en común? Muy sencillo, todos utilizan un motor que funciona completamente con combustibles fósiles, que son definidos por el Instituto de Geología de la UNAM como un recurso extraído de la corteza terrestre, conformado por una mezcla de hidrocarburos (compuestos orgánicos de carbono e hidrógeno) en estado sólido, líquido o gaseoso, y que producen la energía suficiente para que un auto funcione, a cambio de emitir gases contaminantes para el ambiente.



Foto: Pixabay

Autos híbridos y eléctricos ¿por qué circulan pese a la contingencia?

La principal diferencia entre los vehículos híbridos y eléctricos y los que funcionan con combustibles fósiles radica en su tipo de motor.

Alfredo Santana, investigador del Tecnológico de Monterrey, menciona en el portal oficial de la institución que un vehículo híbrido, además de contar con “un motor de combustión interna” convencional, también tiene uno eléctrico. Mientras que un auto eléctrico funciona al 100% con éste último motor, es decir con baterías.

Lo anterior propicia que, si bien su fabricación causa la misma cantidad de contaminantes que un auto convencional, datos de la aseguradora MAPFRE indican que un auto híbrido anualmente contamina entre un 20% y un 30% menos que un auto tradicional. Ello equivale a 18.000 kilogramos de dióxido de carbono (CO2) al año, frente a los 30.000 kg de CO2 anuales de un vehículo tradicional.

El auto eléctrico juega en otra liga, puesto que estos vehículos no generan nada de CO2.



Foto: Pixabay

Leer también: Así es el lenguaje de luces para circular en carretera.

¿Cómo se catalogan los autos eléctricos e híbridos en el Valle de México?

Las secretarías del medio ambiente de la CDMX (SEDEMA) y del Estado de México (SMA), distinguen tres tipos de autos:

- Eléctrico: Vehículo con una fuente de energía, siendo la energía eléctrica la fuente de propulsión principal sin combustión.

- Híbrido categoría I: Vehículo con dos fuentes de energía (eléctrica y gasolina) donde la energía eléctrica es la fuente de propulsión principal sin combustión y se obtiene desde una toma de corriente. La fuente de combustión interna se usa únicamente para alimentar el banco de baterías.



- Híbrido categoría II: Vehículo con dos fuentes de energía (eléctrica y gasolina), en el cual la energía eléctrica permite la propulsión sin combustión, en periodos de operación en los que no se requiere máxima potencia.

¿Todos los autos híbridos pueden circular en contingencia ambiental?

No, no todos los autos híbridos pueden circular durante la contingencia: Los que libran el castigo son los híbridos categoría I y II, aquí puedes checar la lista de los automóviles permitidos para circular durante contingencias en la CDMX y el Edomex.





Foto: Pixabay

¿Qué hacer para que un auto híbrido pueda circular durante una contingencia ambiental?

Conducir un híbrido o eléctrico no significa que ya no se realicen trámites, y si se quiere circular durante una contingencia es vital tener la constancia “EXENTO”, expedida por las secretarías del medio ambiente de la CDMX y del Estado de México.

Se trata de un documento gratuito para los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos (categoría I y II) que se les otorga por sus bajas o nulas emisiones contaminantes y les permite quedar exentos de las limitaciones a la circulación establecidas en el acuerdo “hoy no circula”.

¿Cómo se puede tramitar la constancia “EXENTO” para tu auto?

Tan solo necesitarás:

- Agendar una cita en el Portal de verificación de la CDMX o el Edomex.

- Original y copia de alguna identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, licencia para conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional o credencial del INAPAM).

- Documento mediante el cual se acredite la primera enajenación del vehículo (original y copia).

- Tarjeta de circulación con placas de la Ciudad de México, o del Estado de México, según sea el caso. (original y copia).

- Cerciorarse que el vehículo esté acreditado en la lista de vehículos participantes.

- Solicitud de constancia tipo exento llenada y firmada (Formato TSEDEMA-DGGCA CTE 1 para CDMX, o Formato de la DGPCCA para el Edomex).

Al terminar su vigencia, puedes volver a aplicar.





Foto: Archivo El Universal

Puedes acudir a cualquier centro de verificación para comenzar el trámite, tanto en la CDMX como en el Edomex. Si tienes dudas, puedes llamar a la SEDEMA al 5278 9931, o a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA), al 53 66 82 92.

A pesar de todo lo anterior es importante saber que, aunque cuentes con un auto híbrido con la constancia “EXENTO”, si hay contingencia ambiental, debes manejarlo solo si es completamente necesario, pues siguen emitiendo contaminantes. Lo mismo con las baterías de los eléctricos, si no se reciclan debidamente, habrá un problema muy grave de contaminación de la tierra y de aguas superficiales y subterráneas, según Heberto Ferreira Medina, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.



Leer también: Nueva verificación: Qué autos deben de tomarla.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.