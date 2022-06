Picasso 660 LMS, el auto que parece una obra de arte

Picasso Automotive, firma de autos deportivos que no comparte nada con el famoso pintor, es una marca relativamente nueva. No obstante, esto no los detiene de presentar su primer modelo en grande: el Picasso 660 LMS.

Tomando como base el PS-01, prototipo que adelantó la marca hace unos meses, el 660 hizo su debut durante un evento privado celebrado en Mónaco. En este lugar, se confirmó que las 21 unidades a producir ya están vendidas a compradores exclusivos y cada una tendrá un costo independiente dependiendo lo que se le equipe al modelo.

El Picasso 660 LMS ha sido diseñado desde cero por la compañía nueva en su fábrica de San Vittore, ubicada en Suiza. Las bases son un chasis de fibra de carbono con aluminio, así como un monocasco de los mismos materiales, por lo que su peso es de apenas 980 kilogramos.

De igual manera, cada panel de la carrocería se ensambla a mano y todos están fabricados en una mezcla de fibra de carbono y acero ligero. Según sus creadores, la superficie lateral del 660 presume la pieza de fibra de carbono más grande jamás equipada en un automóvil de producción.

Por dentro, Picasso decidió echar mano de elementos de autos de carreras para hacer sentir a los clientes como si estuvieran en uno. Lo principal son los cinturones de seguridad con seis puntos de sujeción, selector rotativo para ajustar la intensidad de los frenos ABS y control de tracción y un volante de fibra de carbono recubierto de alcántara.

No obstante, al estar catalogado como un superdeportivo, lo realmente importante sucede en la mecánica. Para el Picasso 660 LMS se echa mano de un motor V6 con dos turbocargadores firmado por Autotecnica Motori, una compañía italiana que desarrolla bloques de competencia.

Según las cifras de la marca, ofrece 660 caballos de fuerza (de ahí su nombre) y 541 lb-pie de par. Si bien no suena a una cantidad descomunal como algunos superdeportivos, hay que recordar que pesa menos de una tonelada y esto jugará en su favor dentro de los circuitos.

Todo el poder es gestionado mediante una caja secuencial de seis velocidades desarrollada por Sadev y se envía al eje posterior solamente, como buen auto deportivo.

Según Picasso Automotive, pasaron incontables horas en simuladores especiales y túnel de viento para desarrollar al 660 con la mejor aerodinámica posible. Esta consiste en un difusor frontal enorme, piso plano, alerón con operación manual y salidas de aire en la parte posterior.

Todo esto genera hasta 960 kg de carga aerodinámica a 315 kilómetros por hora. De igual manera, el Picasso 660 LMS cuenta con neumáticos especiales Pirelli P Zero Trofeo R y frenos de seis pistones adelante y cuatro en la parte posterior.

Como se mencionó anteriormente, solamente se fabricarán 21 ejemplares. Su precio de arranque es de 870 mil dólares, pero esto puede variar para cada unidad dependiendo los accesorios y configuraciones especiales que deseen los clientes. La producción oficial comenzará durante el segundo semestre de 2023.