En los últimos años las marcas de automóviles han agregado herramientas de seguridad más sofisticadas para evitar que las maniobras del conductor resulten en accidentes. La comodidad y protección son elementos indispensables para adquirir un auto. Sin embargo, en muchas ocasiones las personas desconocen todas las funciones con las que cuentan los vehículos, por ejemplo el botón de control de estabilidad.

Si has comprado un automóvil en los últimos tres o cuatro años, seguro tu vehículo cuenta con el botón de Control de Estabilidad, pero si desconoces este elemento y no sabes para qué sirve, nosotros te contamos los detalles para que sepas porque no se recomienda desactivarlo.

¿Qué es el Control de Estabilidad y para qué sirve?

El botón de Control de Estabilidad es una herramienta de seguridad cuya función principal es evitar que derrape el auto y, en caso de que eso suceda, el conductor pueda recuperar el control del volante para mantenerlo a salvo a él y a las personas que lo acompañen.

En un automóvil puedes encontrar el botón de Control de Estabilidad con las siguientes siglas: ESP, ESC, DSC, DSTC, VSA,VSC, esto depende del fabricante y modelo del vehículo. También suele representarse como un auto derrapando.



Imagen: Mapfre

Este botón se puede encontrar en el panel de kilometraje, en el volante o en la parte central del tablero.

De acuerdo con Volkswagen, el control de estabilidad trabaja en conjunto con otros sistemas del auto, centralizando las funciones de control de tracción y los sistemas de frenos ABS y EBD.

Esta tecnología está compuesta por un sensor de ángulo de dirección, sensores de velocidad de giro de rueda, un sensor de ángulo de giro y aceleración transversal que, básicamente, se encargan de comprobar que la dirección que deseas tomar a través del volante, sea la misma que la tomada por el auto.



El sistema es capaz de detectar qué rueda gira a diferente velocidad de las demás, por lo que sabe qué clase de deslizamiento se está practicando y, si llega a detectar un giro raro, el sistema actúa frenando de manera selectiva cada llanta, de modo que se reduce el deslizamiento y se recupera la trayectoria. Según VW, todo ese proceso se realiza en unas décimas de segundo, por lo que incluso podrías no notar el momento en que el Control Electrónico de Estabilidad entre en acción.

¿Por qué no es bueno apagar el Control de Estabilidad?

Se has llegado a pensar que el botón de Control de Estabilidad solo sirve para los conductores que apenas empiezan a manejar un auto o para los más despistados, Volkswagen y Kia advierten que este sistema es necesario para todos los dueños de un auto, incluso lo más experimentados, por lo que recomiendan no desactivarlo, pues en ese caso se aumenta el riesgo de tener derrape y provocar un accidente.



Imagen: AliExpress

A pesar de que en muchos países del mundo la mayoría de los autos cuentan con esta tecnología, en México no siempre se incorpora. Sin embargo, hay que mencionar que cada vez es más común y que, incluso, está presente en modelos de precios más accesibles. Te recomendamos consultar las especificaciones de tu carro para saber si tiene este sistema.

En el caso de que vayas a comprar un auto nuevo te mencionamos algunos de los modelos que incorporan el botón de estabilidad: Volkswagen los modelos más recientes con este sistema son Virtus, Jetta, Golf, Golf GTI, Jetta GLI, T-Cross, Taos y Tiguan. La marca Mitsubishi cuenta con modelos como el Mirage G4. También está el Dodge Attitude. Chevrolet lo ofrece en los modelos Onix y Spark. Otros automóviles que cuentan con este botón son el Nissan Versa, Kia Rio, Hyundai Accent, así como Ford Figo.

Ahora que ya conoces para qué sirve el botón de Control de Estabilidad podrás conducir con mayor seguridad, cuidando de ti y de quienes te acompañan en el camino.

