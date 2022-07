Pagani renuncia a la electrificación... ¡que sigan los gloriosos V12!

Cuatro años pasaron desde que Pagani comenzó a contemplar un posible futuro en la electrificación. Numerosos estudios fueron conducidos por un equipo dedicado a analizar la viabilidad de las nuevas tecnologías dentro del entorno de la marca italiana. Considerando algunas alternativas ya existentes en el mercado, la tendencia parecía un buen punto de destino, sin embargo, los resultados orillaron al creador a tomar otro rumbo, que a los amantes de los autos nos llena de alegría.

Durante una entrevista con el sitio Autocar, Horacio Pagani contó cuales fueron algunas de las razones por las que no ve un futuro en los eléctricos. La primera de ellas tiene que ver con que no son emocionantes: “El reto es hacer un auto eléctrico que entregue muchas emociones, como sucede con los autos de combustión interna. Pagani no va a hacer algo nada más por un buen desempeño, como sucede a menudo en la actualidad, sino para brindar emociones al conductor”.

Por otro lado, está la cuestión del peso. Cuando se trata de autos de alto desempeño, cada kilogramo cuenta. Durante los mencionados estudios se llegó a la conclusión de que, para obtener un auto atractivo desde el punto de vista dinámico, se necesitaría una batería de 600 kg, lo que representa alrededor del 50% de lo que pesa actualmente un Huayra R (en torno a los 1,070 kg). “La idea sería tener un auto muy ligero, y esto es uno de los principales retos. El sueño es tener un eléctrico que pese entorno a los 1,300 kg, pero eso no es posible”, expresó Pagani.



ENERGÍA ELÉCTRICA Y FACILIDAD DE USO

Otro de los puntos clave tiene que ver con el origen de la energía eléctrica. “Por el momento, el 90% de la energía viene de fuentes no renovables. Es un tanto inocente pensar que unos cuantos autos de alto desempeño con motor de combustión interna tengan un impacto negativo significativo en el clima, cuando el 90% de la energía que consumimos está producida de manera errónea”, comentó el argentino de nacimiento.

Hay que recordar que actualmente el proveedor de Pagani en cuanto a motores y ciertos componentes es Mercedes-Benz. Los V12 que dan vida a autos como el Huayra son de seis litros, inclinados a 60 grados y sobre alimentados por un sistema Twin turbo. Generan alrededor de 840 caballos de fuerza.





Al respecto de esta alianza con el gigante alemán, Horacio Pagani expresó que sigue siendo muy fructífera, además que la marca de la estrella cuenta con las últimas tecnologías en cuanto a tren motor, por lo que podrían trabajar algo en el futuro, de desearlo.



No obstante, las prestaciones, los autos Pagani se han posicionado como autos de fácil mantenimiento pues, por ejemplo, los periodos de servicio del V12 son cada 10,000 km. “No queremos autos extremos, queremos autos fáciles de disfrutar y no que resulten imponentes en demasía para los apasionados de la conducción”, dijo el directivo de Pagani.



Finalmente, recordemos que Pagani es una marca que se ha ubicado como símbolo de un nicho muy especial, donde los autos tienden a incrementar su valor una vez llegan a manos del dueño, tal es el caso del Cinque, o incluso del nuevo C10, todavía no develado, y que sin embargo ya vendió los ejemplares que se producirán.