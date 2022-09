No es broma: repara el golpe a su auto con tabiques y mezcla

A través de la popular red social TikTok, un joven viralizó una de las maneras más inusuales para reparar un auto, usando tabiques y mezcla, solo le faltaron las varillas a su construcción. Y es que este hombre se las ingenió al estilo albañil para reparar un golpe sufrido en la carrocería de su vehículo.

Para ahorrarse la visita del mecánico, el dinero que implica una reparación tradicional, o simplemente para mostrar a la gente cómo se puede rellenar el desperfecto de un auto con ladrillos, este joven mostró paso por paso el proceso que sorprendió a los usuarios de la plataforma de videos virales.

Y es que las redes sociales han sido el lugar ideal para la proliferación de videos enfocados a enseñar de manera sencilla y rápida a arreglar cualquier objeto. Hacks en 5 minutos, trucos y tutoriales abundan en estos espacios, y generalmente se vuelven virales por su practicidad o por proponer soluciones a un problema de manera creativa, tal como la reparación que te vamos a mostrar.



Seguramente muchas personas recurren a este tipo de consejos para ahorrarse una cantidad significativa de dinero, o para no invertir mucho tiempo.

Cómo reparar tu auto si sólo tienes tabiques y cemento

A través de un video subido el 28 de agosto a la plataforma de videos cortos TikTok, el usuario CarHacksIdeaSkills (identificado como @0o0_0257) subió el procedimiento de reparación de un automóvil que sufrió daños en la parte trasera.

Utilizando materiales de obra, como ladrillos y una mezcla a base de cemento, en el video se muestra en varias tomas el proceso que el auto atraviesa para sufrir toda una transformación.

Al inicio el joven coloca unos ladrillos para rellenar el hueco que dejó la avería, justo en la parte cercana a la cajuela del vehículo.

Solo 40 segundos bastaron para dejar con la boca abierta a los usuarios de TikTok, siendo la parte más llamativa los materiales que utilizó para alcanzar su cometido pues, además de los ya mencionados ladrillos y cemento, con madera fabricó la parte faltante del automóvil. Con mucho ingenio, el usuario finaliza este método pintando de negro la zona, y dándo los últimos detalles, como el encerado.



Al final del video se muestran los resultados y podemos comprobar que el auto quedó impecable, al menos esa es la impresión que da.

Además de contar con más de 347 mil likes y 14 mil comentarios, este clip alcanzó la sorprendente cantidad de 18.9 millones de vistas, convirtiéndose en uno de los videos con mayor alcance en el canal de CarHacksIdeaSkills.

Y los comentarios no se hicieron esperar, muchos de ellos bromeando sobre la situación: “Hay un poco de auto en tu pared”; “Ahora cuando se arruine no sé si llevarlo al mecánico o al albañil”; “Pésimo, no le puso varillas”; “El papá de Matilda”; “Ya no sé si sacar la licencia o las escrituras”.

