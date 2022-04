Esta semana entraron en vigor las modificaciones que realizó el Gobierno de la Ciudad de México al reglamento de tránsito. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se redujeron las causales por las que un vehículo será remitido al corralón, además disminuyeron los requisitos para liberarlo y, no solo eso, también se ofrecen descuentos hasta del 90% en las infracciones.

Estas modificaciones se realizaron con el objetivo de que existan menos actos de corrupción por parte de las autoridades, además de mejorar y crear conciencia de tránsito y seguridad vial entre los conductores.

Si aún no conoces estás modificaciones o quieres saber cómo sacar tu auto del corralón aquí te contamos todos los detalles.

Las causales para llevar un auto al corralón se redujeron

Con las modificaciones que se hicieron al Reglamento de Tránsito de la CDMX se redujeron las causales para llevar un automóvil al corralón. De las 77 que existían previamente, ahora son 36, entre las que destacan:

Se prohíbe estacionar cualquier vehículo en los carriles exclusivos y/o prioritarios de transporte público.

Estacionar un vehículo frente a establecimientos bancarios, vías primarias, vías o rampas peatonales y ciclovías.

Está prohibido colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos.

Se prohíbe colocar o Instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente.

Los conductores de vehículos de transporte escolar, transporte público y de carga deben contar con la licencia vigente correspondiente.

Conducir o sobrepasar los límites del alcoholímetro que están establecidos en el reglamento.

Por el lado contrario, las causales por las cuales ya no se pueden llevar tu vehículo al corralón son:

Circular en sentido contrario.

Realizar reparaciones de vehículos en las vías públicas.

Tener placas foráneas que cometan alguna infracción.

Todo lo que necesitas para sacar tu auto del corralón

Con las modificaciones a las causales para llevar tu automóvil al corralón, también se cambiaron los requisitos para liberar tu vehículo.

Ahora solo bastará con presentar tu identificación oficial que corresponda con la tarjeta de circulación. En caso de que los datos no coincidan también puedes presentar una copia del último cambio de propietario o el contrato de compraventa.

Eso significa que ya no será necesario llevar otros documentos como póliza de seguro, incluso ya no necesitas demostrar que no hay adeudo de multas o de tenencia.

Todas estas modificaciones las puedes revisar en el Reglamento de Tránsito que está disponible en la Gaceta Oficial o en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

¿Cómo te puede multar la autoridad?

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, las multas se llevarán a cabo de forma electrónica y solo podrá infraccionarte la policía de tránsito que cuente con la identificación correspondiente lo que podrá demostrar escaneando el código QR que tiene su uniforme.

También es importante que sepas que las infracciones tendrán un 90% de descuento en caso de ser pagadas en los primeros 10 días de la fecha de emisión, a partir del día 11 y hasta el 30 se contará con un descuento del 50%. Sin embargo, en el caso de las infracciones ambientales y las fotos cívicas, se deberá pagar el 100% de la multa.

Ahora que ya conoces las nuevas modificaciones del Reglamento de Tránsito de la CDMX, procura seguir las nuevas normas, así como tener los documentos en regla y, en caso de que se te presente una infracción, intenta pagarla en tiempo y forma.

