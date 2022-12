Los Tesla Model S y X tendrán videojuegos en la pantalla central

Tesla anunció su nueva actualización navideña esta semana, la cual, agrega funciones muy esperadas, como poder jugar más variedad de videojuegos a través de la plataforma Steam, así como la integración de Apple Music al sistema del coche.

En un video publicado por el fabricante de automóviles, se puede ver a un conductor tomando un control y jugando Cyberpunk 2077 a través de la pantalla de infoentretenimiento del vehículo. Tesla dijo, en la información de lanzamiento, que la integración de Steam estará disponible para los propietarios de Model S y X a partir del modelo del año 2022 o posterior con 16 GB de RAM.

En el video que promociona la actualización, Tesla dice que los propietarios podrán usar controladores inalámbricos para jugar miles de juegos en Steam. En el clip parecen usarse los de una PlayStation 5.

Por otro lado, durante mucho tiempo, existió una solicitud de los propietarios de Tesla para agregar Apple Music, sin embargo, el fabricante de automóviles se burló previamente de que la aplicación se pudiera agregar a sus vehículos.

Aunque no es un adelanto oficial, en la exhibición de Tesla en el Museo Petersen, donde se vio la aplicación en el sistema de infoentretenimiento de un vehículo, se pudo ver la aplicación de Apple Music instalada, lo que puede confirmar que será parte de la actualización.

Tesla también agregó la capacidad de hacer llamadas por Zoom desde la cámara de la cabina dentro de sus vehículos. Además de eso, los propietarios podrán usar la cámara para mirar dentro del automóvil mientras está en modo perro o centinela, lo que, en teoría, debería permitirle controlar a sus mascotas mientras se está fuera del auto.

Schedule your own Light Show on multiple vehicles simultaneously to create your own orchestra of light pic.twitter.com/mJdUcBmXLm

— Tesla (@Tesla) December 13, 2022