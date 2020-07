Lamborghini revelará su nuevo hiperauto este miércoles

Lamborghini se está preparando para presentar un nuevo modelo este miércoles, el segundo desde que reinició sus operaciones a principios del mes de mayo, y ha insinuado que podría ser una variante del hiperauto Sián de 807 caballos de fuerza que reveló el año pasado.

Una imagen de vista previa publicada en Twitter muestra apenas una pequeña parte del diseño del auto, pero permite ver que el nuevo automóvil tiene aletas distintivas de canalización de aire como las de la parte trasera del Sián.

El Sián es el automóvil de producción más potente que Lamborghini ha construido hasta ahora, así como el primer híbrido de la firma italiana. Nombrado en homenaje al fallecido jefe del Grupo Volkswagen, Ferdinand Piëch, combina una versión mejorada del motor de gasolina V12 de 6.5 litros de aspiración natural del Aventador con un pequeño motor eléctrico para una potencia combinada de 807 hp.



The future is here, and it is unlike anything the world may have seen before. Get ready to witness the official unveiling of our latest creation at 6 PM CEST on July 8th, 2020 on https://t.co/4SLPw939p1, and our YouTube channel.#Lamborghini #AheadofItsTime pic.twitter.com/5yEXz5a3Ye

— Lamborghini (@Lamborghini) July 4, 2020