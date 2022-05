La moto eléctrica que guarda las baterías en su llanta

Desde su anuncio como prototipo en el Milan Motorcycle Show de 2019, la Verge TS se robó las miradas de todos, no solo por su apariencia que se acerca más a la motocicleta que veríamos en un videojuego que a un vehículo de la vida real, sino por sus características, entre ellas, un motor eléctrico alojado en su llanta trasera.

A 3 años de su presentación, y después de muchas especulaciones, la moto de la firma finlandesa Verge Motorcycles finalmente está a la venta, superando las expectativas de todos a nivel técnico pues, para ser un vehículo eléctrico, la TS no envidia el rendimiento de una Bugatti o Harley Davidson básicas. Acá te decimos todas sus especificaciones.

Un vehículo eléctrico de clase mundial

Antes de comentar sus condiciones técnicas, no debemos dejar pasar su diseño. Esta moto combina un look deportivo que no deja a un lado la funcionalidad, ya que cuenta con un sistema de entretenimiento en una pantalla táctil de 8 pulgadas que funciona para revisar la información de la motocicleta, navegación y conectividad con otros dispositivos electrónicos, como smartphones.

El motor de la Verge TS está en su llanta trasera. Tal vez lo primero que resalta del modelo TS es que no tiene buje, cadena, ni filtro en la llanta trasera, esto es porque es un vehículo 100% eléctrico.

Su batería de iones de litio integrada en la llanta trasera brinda de 20 hasta 80 kilowatts de potencia y 1000 Nm de par, lo que, de acuerdo con la compañía, crea una experiencia de manejo nunca antes vista en una motocicleta, sintiéndose suave al avanzar a pesar de su potencia.

Además, el cargador del TS es CC, lo que quiere decir que ya viene incluído con un convertidor de energía, quitándole ese peso a la moto. Por otra parte el fabricante afirma que 15 minutos de carga brindan 100 kilómetros de autonomía y que para llegar al 100% se necesitan 4 horas y media, lo que mantendrá fuera de las calles a este vehículo por muy poco tiempo.



Verge TS: Gran rendimiento para un eléctrico

Ya sea que viaje por autopistas, carreteras o se quede en la ciudad, el TS debería responder sin problemas pues la compañía presumió de sus características:

- Puede alcanzar una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora y llegar a los 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos.

- Pesa un poco más que una motocicleta estándar; 247 kilos, pero su construcción la hace liviana y fácil de manejar.

- Tiene una autonomía de hasta 300 kilómetros en ciudad y 200 en carretera.

- Cuenta con cuatro modos de conducción con frenados regenerativos diferentes: Eco (80% de fuerza), carretera (20% de fuerza), cáx (100% de fuerza) y un modo personalizado.





Foto: Verge Motorcycles

¿Cuánto cuesta el modelo TS?

Si tienes pensado adueñarte de este prospecto de moto deportiva alternativa, o solo tienes curiosidad de saber su precio, prepara tu cartera:

Esta motocicleta cuesta 24 mil 995 euros, que al cambio serían poco más de 524 mil pesos, sin contar impuestos y el proceso de envío. El precio es bastante razonable en el mundo de los vehículos eléctricos, ya que otros modelos como el Zero SR/F están en el rango de los 20 mil euros, pero tienen una autonomía menor a los 260 kilómetros.

Está diponibles en color blanco, negro, naranja, azul y amarillo.



Foto: Verge Motorcycles

Sin duda, será interesante observar cómo evoluciona esta rama de vehículos dentro de los próximos años, tal vez y más temprano de lo creemos, lleguen a igualar a los vehículos con motores convencionales.

