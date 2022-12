La colección de autos de Mbappé que no puede manejar; esta es la razón

Los futbolistas, en general, son conocidos por contar con una gran colección de autos deportivos o lujosos, con los que son vistos al llegar a sus partidos. El caso de Mbappé, que juega en el PSG, es curioso pues tiene varios coches pero no puede manejar ninguno de ellos.

Entre su repertorio de autos se encuentran modelos bastante normales, contrario a lo que se pudiera pensar. Mbappé tiene 23 años, y con el dinero que gana de jugar futbol fácilmente podría hacerse de coches más ostentosos.

Volkswagen Tiguan

El francés posee esta camioneta compacta de la marca alemana. Aunque la versión que conocemos en México se produce en Puebla, para Europa se fabrica en Alemania y Mbappé tiene una. Según la versión, puede contar con tracción delantera o integral así como una variedad de motores a gasolina o diesel, que en la opción más deportiva cuenta con 320 caballos de fuerza.

Volkswagen Touareg

Este nombre quizá suene familiar y es que Volkswagen vendió esta camioneta de lujo hace algunos años, en sus primeras dos generaciones. El actual modelo conserva esa esencia de lujo discreto. Se vende con motores diesel, a gasolina o híbrido con hasta 381 caballos de fuerza. El equipo es de lo más sofisticado, con asientos de piel, climatizador de cuatro zonas, visión nocturna, entre otros.

Volkswagen ID.5

Mbappé continúa con la marca alemana, pero ahora con este SUV coupé eléctrico, de lo más reciente en Volkswagen. Su silueta deportiva le confiere un carácter diferente y puede tener hasta 204 caballos de fuerza, suficientes para llegar rápidamente a cualquier entrenamiento.

Volkswagen Multivan

Es una van de pasajeros que tiene suficiente espacio para un viaje largo, como los que podrían suceder en algunas de las copas de fútbol europeo. Con un motor V6 diesel que genera 230 caballos de fuerza, Mbappé seguramente viaja con toda comodidad a bordo de este vehículo.

Mercedes-Benz Clase V

La segunda van de pasajeros en el garaje de Mbappé, pero ahora por parte de Mercedes. Es capaz de llevar a siete pasajeros (o medio equipo del PSG) con versatilidad para todo el equipaje y un diseño más elegante. En cuanto al motor, puede tener hasta 211 caballos de fuerza gracias a un bloque de cuatro cilindros a gasolina aunque también existen los diesel.

Ferrari 488 Pista

El único modelo que parece adecuado para un futbolista en esta lista es el Ferrari 488 Pista, que como cualquier deportivo italiano, seduce con su diseño musculoso y sonido del motor V8 más potente creado por la marca. Con 720 caballos de fuerza, es suficiente para erizar la piel.

A pesar de estos autos, Mbappé olvidó un pequeño pero importante detalle. No los puede conducir y por eso siempre se le ve con chofer, dado que no tiene licencia de conducir y afirma que, no tiene prisa por sacarla. Otro de los motivos se debe a que la fama y ocupaciones deportivas lo tienen separado de una vida “normal” para cualquier otro adulto joven como él.