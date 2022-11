La carrera en la que Checo Pérez sí le ganó a Max Verstappen

Hace más de una semana que la temporada 2022 en la Fórmula 1 se dio por terminada en la carrera de Abu Dhabi, competición en la que el neerlandés Max Verstappen consiguió, una vez más, la primera posición, mientras que su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, se quedó con el tercer puesto. Hoy, los papeles se han invertido y en una carrera celebrada en Japón, Checo sí le ganó a Verstappen.



Fue con su triunfo en la carrera llevada a cabo el pasado 9 de octubre que Max Verstappen se coronó, por segunda vez consecutiva, como campeón indiscutible de la competición más grande de automovilismo. Pero ahora, después de mes y medio, en Japón, Sergio “Checo” Pérez logró imponerse a su compañero de escudería con un triunfo contundente de primer lugar para el mexicano.

Checo Pérez le gana a Max Verstappen en Japón

Después de su última carrera el 20 de noviembre en Abu Dhabi, los pilotos de la escudería Red Bull Racing, Checo Pérez y Max Verstappen, terminaron con una temporada más de competencia en la Fórmula 1. Sin embargo, los compromisos no han terminado para el equipo y fue en una convivencia en Japón que ambos se volvieron a enfrentar en la pista de carreras.



Todo se debió a una reunión que se celebró en el país asiático, lugar donde Sergio Pérez y Max Verstappen tuvieron una plática con los pilotos jóvenes Honda, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly. Posterior a ello, se dirigieron a una pista de Go Karts, con el fin de realizar una carrera de exhibición.



Impacientes por el encuentro y conversando entre ellos, los 4 pilotos se colocaron los cascos esperando su turno para subirse a los Go Karts y, una vez llegado el momento, en la línea de salida, comenzó la carrera.



No pasaron ni 5 segundos cuando el mexicano Sergio Pérez consiguió posicionarse delante de todos y conservó su ventaja hasta el final, siendo el primero en ver la bandera a cuadros.

Detrás de él llegaron los otros tres pilotos, Max Verstappen, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly.

Sin perderse la oportunidad de festejar su triunfo en la carrera de los Go Karts, Checo Pérez le regaló a la pista algunas “donas”.

La rivalidad entre Checo Pérez y Max Verstappen

Cabe recordar que entre los pilotos de la escudería Red Bull Racing siempre se mostró un gran compañerismo, hasta que hace poco, las cosas se tornaron tensas después de la carrera celebrada en Brasil, donde el neerlandés, ya campeón del mundo de la actual temporada, se negó a cederle el lugar al mexicano lo cual le habría beneficiado notablemente en la puntuación.



De tal forma que Sergio Pérez solo consiguió ser tercer lugar del campeonato, pues el piloto nacido en Mónaco, Charles Leclerc, se quedó con el segundo sitio con 308 puntos, 3 más que el mexicano, razón por la cual, se rumoró sobre problemas internos entre los dos pilotos de Red Bull.

