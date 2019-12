Hace apenas unos meses KIA anuncio la llegada de una nueva camioneta al mercado mexicano que se colocará entre Soul y Sportage, llamada Seltos. Esta SUV subcompacta ha causado mucho interés suelos aztecas, especialmente por la expectativa que se tiene y el lugar que ocupará en su segmento.

Ahora, KIA Motors ha confirmado que Seltos llegará a principios del próximo año a México, y lo hará con tres versiones diferentes por el momento: EX, EX Pack y GT Line.

Si bien aún no hay precios sobre cada una de las variantes que llegarán, ya hay algunos detalles sobre cada una.

Empezando con la versión EX, ya se encontrará una pantalla de 8 pulgadas táctil con conectividad a Android Auto y Apple Carplay, También se confirmaron elementos de seguridad como 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, distribución electrónica de frenado con ABS y asistente de arranque en pendientes.

El motor que motivará a esta versión será un propulsor atmosférico de 1.6 litros con inyección electrónica multipunto.

Para la siguiente versión: EX Pack, se toma como base todos los elementos anteriores y se añaden unos rines de 17 pulgadas de aluminio, quemacocos con 3 posiciones y cargador inalámbrico.

La pantalla del sistema de infoentretenimiento crece de las 8 a las 10.25 pulgadas y se mantiene el mismo tren de poder que la versión de entrada.

Como tope de gama, por el momento, tendremos a la variante GT Line, que tiene como gran diferencia el equipar un motor turbocargado. KIA no ha revelado la potencia final de esta variante, pero dado que es un motor de 1.4 litros turbocargado acoplado a una transmisión automática de doble embrague, estimamos un aproximado de 140 caballos de fuerza.

Al ser la KIA Seltos tope de gama, la versión GT Line presume de cambios estéticos ligeros, luces ambientales, asientos con costuras rojas y ventilación, iluminación 100 por ciento de LED.

KIA mencionó que, si estás interesado en uno de estos modelos, podrás realizar tu apartado con 10,000 pesos a partir del día de hoy. Este modelo contará de igual manera con garantía de 7 años o 150,000 kilómetros.