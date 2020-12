Jesse Carrasquedo, la joven promesa del automovilismo en México

Jesse Carrasquedo Jr es un joven mexicano que, con el apoyo de su familia y un innegable talento, busca llegar a la Fórmula 1 siguiendo todos los pasos que el manual de las más recientes estrellas del deporte han seguido.

Jesse tiene apenas 13 años y actualmente se encuentra en Europa participando en el mundial de Karting OK JR, categoría donde se han fogueado las estrellas actuales de la Fórmula 1.

Al mismo tiempo, Jesse Carrasquedo ha estado realizando pruebas en el serial Fórmula 4 para sumar experiencia en monoplazas.

En su andar por el “Viejo Continente”, el joven mexicano ya ha logrado resultados destacados como algunos récords de pista de su categoría en Portimao, Portugal, donde logró colocarse en el podio.

Actualmente, Jesse Carrasquedo está acumulando experiencia y “horas vuelo” en una de las mejores academias de automovilismo mundial: el instituto Campos Racing.

Esta escuela de alta velocidad es una de las más longevas en el mundo del deporte motor y ha servido como semillero para talentos como Fernando Alonso, Vitaly Petrov, Marc Gené y el propio Sergio “Checo” Pérez.

De hecho, Jesse está tan bien encaminado a las categorías más importantes del automovilismo global que lleva una muy buena relación con el piloto de Racing Point.

Para conocer cómo se prepara y cuáles son sus aspiraciones, tuvimos una entrevista exclusiva con Jesse Carrasquedo, mientras se preparaba para sus compromisos en Europa.

Jesse se considera un “niño muy afortunado” que ha contado con el respaldo de sus padres, también amantes del deporte motor, y quienes han apostado a confiar en el talento de su hijo para perseguir sus sueños.

“Si te dijera que mi mayor anhelo no es llegar a la Fórmula 1, te estaría mintiendo. Sé que el camino es muy largo y muy complicado, pero estoy seguro que tengo lo que se necesita para alcanzar esa meta”, declara el joven.

El nacido en la ciudad de León, Guanajuato, asegura que ha sido bien guiado por su padre para entender que la mejor herramienta para pensar en su futuro es la preparación constante.

“A veces puede ser cansado, pues el trabajo físico es muy demandante para categorías como la Fórmula 4. Sin embargo, me he dado cuenta que entre más me esfuerzo, mejor me desempeño en la pista”, declara el mexicano.

Jesse Carrasquedo es un joven que, a pesar de su corta edad, muestra mucha madurez en la lectura del futuro de su carrera y las cosas que tiene que mejorar para destacar.

De hecho, considera que uno de los puntos fuertes que debe trabajar para obtener mejores resultados es el ritmo de carrera, pues considera que es muy difícil mantener la concentración a tan altas velocidades.

“Entreno con jóvenes de todas las nacionalidades y a cada uno le he ido aprendiendo hábitos para mejorar el desempeño en pista. A veces van desde la alimentación hasta la preparación psicológica. Cada vez me convierto en mejor piloto”, concluye Carrasquedo