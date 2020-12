Hombre compra una KIA Sportage y se la roban, compra otra y se la roban de nuevo

Todos solemos tener un día de mala suerte, pero este hombre en Denver tuvo uno de los peores meses de su vida. El hombre, del cual no se sabe su nombre, reportó dos robos de vehículos en tan solo 30 días, y esto es resultado de la creciente inseguridad en dicho lugar de Estados Unidos.

De acuerdo con el departamento de policía de Denver, quienes compartieron la historia, este residente había comprado una KIA Sportage hace unas semanas cuando le fue robada, por lo que decidió comprarse una segunda camioneta completamente idéntica y también fue robada a los pocos días.

Las autoridades atribuyen esta peculiar situación a la crisis económica por la que atraviesa Denver, que se agravó por la pandemia del Covid-19. Según los datos proporcionados por la policía, el robo de autos pasó de 4,248 unidades en 2019 a 6,395 este año.

La números recopilados por el departamento de justicia de Denver mostró que el vehículo más robado son las pick-ups de Ford y Chevrolet, seguidos por las SUVs Subaru, Hyundai y KIA. No es de extrañarnos que la Sportage sea uno de estos modelos, por lo que fue robado dos veces al mismo dueño.

Aún no hay detalle del paradero de ambas camionetas, o alguna actualización sobre la postura del dueño, pero las recomendaciones para que no seas víctima de esto van desde ponerle la alarma al auto sin importar si tardas o no en volver, estacionarte en lugares seguros y guardar objetos valiosos en lugares no visibles.