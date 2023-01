¿Hay peligro de lavar mi auto eléctrico en casa?

Muchas son las personas que optan por lavar su vehículo en casa, sin la necesidad de llevarlo a un lugar especializado, como los autolavados, pues aunque la tarea es laboriosa no es algo fuera de lo común. Sin embargo, las dudas comienzan a surgir cuando se trata de un auto eléctrico y los problemas que este podría presentar si se moja sin precaución.



Los autos eléctricos o híbridos son cada vez más comunes en México y su comercialización ha ido tomando fuerza en los últimos años, por lo que también han crecido las dudas sobre los tratos que se les debe de dar, pues los propietarios se enfrentan a un nuevo modelo poco conocido.

Luce tu auto eléctrico siempre limpio y brillante con estos consejos:

El riesgo de lavar un auto eléctrico en casa

Entre las interrogantes se encuentra el saber si es peligroso o no lavar un auto eléctrico en casa, debido a los problemas que este podría presentar al ser expuesto tanto al agua con a sistemas de presión y otros elementos químicos que se utilizan en la limpieza de los vehículos, ya sea shampoo, cera o almorol.



Sin embargo, las propias automotrices aseguran que no hay nada de qué preocuparse al momento de lavar un auto eléctrico, pues han sido diseñados para ese tipo de limpiezas, garantizando la seguridad del vehículo.



Así, tanto por fuera como por dentro, los autos eléctricos fueron fabricados y creados de tal manera que todas las piezas que lo conforman están preparadas para no tener fallas al entrar en contacto con los elementos para su limpieza, como lo es el agua y los productos de lavado.



Imagen: Pixabay



Y es que hasta el mínimo componente o pieza más sensible y delicada de un auto eléctrico o híbrido están perfectamente protegidas y bien adaptadas para ser expuestas al lavado que comúnmente se realiza a todos los autos.

Técnicas para lavar un auto eléctrico o híbrido

Ahora bien, aunque se descarta riesgo alguno, lo cierto es que existen algunas recomendaciones para poner en práctica a la hora de lavar no solo un auto eléctrico o híbrido, sino cualquier clase de vehículo.



1. Cerrar bien todas las puertas, cajuela, cofre y ventanas, para que el agua no entre al interior del vehículo cuando este se esté lavando por fuera.



2. Comenzar por rociar un poco de agua al auto para que se le retire toda la tierra, polvo y suciedad posible antes de aplicar el producto de limpieza.



3. Enjuagar inmediatamente después de haber colocado algún producto de limpieza, como shampoo para auto, para que el elemento químico no genere un efecto negativo en la pintura del vehículo.



Imagen: Pexels



4. Secar con un trapo o toalla adecuados para no maltratar o rallar el exterior.



5. Comprar y utilizar los productos adecuados para cada tipo de auto.



Dichos consejos son aplicables para cuando el propietario decida lavar su auto en casa, aunque también cabe señalar que existe la posibilidad de llevarlo a un centro de autolavado sin mayores preocupaciones.

