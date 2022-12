Fecha límite para el canje de placas y la multa por no hacerlo

Si vives en el Estado de México es importante que conozcas el proceso de reemplacamiento para que no se te pasen las fechas establecidas y evites alguna multa. La buena noticia es que las autoridades han extendido la fecha límite.

En el Edomex la vigencia de las placas vehiculares es de 5 años a partir de la fecha de expedición. Es decir que en 2022 el proceso corresponde a las placas entregadas en 2017.

Pero si no estás seguro de si te corresponde, el primer paso es corroborar que efectivamente es necesario hacer el cambio de placas. La parte positiva es que muchos de los trámites y consultas de información pueden realizarse desde internet, por lo que la recomendación es ingresar al portal de reemplacamiento del Gobierno del Estado de México.

Una vez ahí deberás ingresa los datos de las placas para conocer su fecha de expedición y te alertará si es necesario el cambio.

¿Cómo tramitar el cambio de placas en el Edomex?

Para realizar este trámite necesitarás contar con:

Identificación vigente con fotografía.

Factura original del vehículo o documento que acredite que es de tu propiedad.

Comprobante de domicilio.

Placas anteriores.

Y el pago de derechos que en 2022 es de 844 pesos.

Es importante decir que este trámite debe realizarse de manera presencial en los módulos de cada municipio del Estado de México.

El horario de atención es de lunes a viernes, aunque algunos módulos, incluyendo el Pabellón Ciudadano, ofrecen el servicio los fines de semana.

Finalmente, te recordamos que una vez concluido el trámite te entregarán tu nueva tarjeta de circulación, tus dos placas y un documento para que puedas asistir a verificar.



¿Cuál es la fecha límite para hacer la renovación de placas?

En un inicio las autoridades del Estado de México dieron a conocer que los dueños de vehículos con placas expedidas en 2017 tendrían todo el 2022 para hacer el cambio.

Si te corresponde y aún no has hecho el canje, antes de que entres en pánico, te tenemos buenas noticias. Con la finalidad de evitar aglomeraciones, se extendió el tiempo para hacer la renovación de placas.

Así, el Instituto de Control Vehicular (ICV) del Edomex anunció que extenderá el plazo y ya no será el 31 de diciembre, sino el 31 de marzo de 2023.

El ICV también aseguró que cuenta con la capacidad suficiente para cubrir la demanda de los contribuyentes por lo que los conductores podrán hacerlo con más calma.

¿De cuánto es la multa por no renovar las placas del Edomex?

Considera que de no realizar el trámite en forma te enfrentarás a consecuencias como:

Retiro de las placas

Remisión del vehículo al corralón

Y no solo eso, también deberás pagar una multa de 3,457 pesos.

Si no te parece suficiente razón para realizar el trámite toma en cuenta también que no podrás verificar y no serás acreedor al subsidio de tenencia, por lo que deberás pagar el monto completo.

Así que no te confíes y realiza el proceso lo antes posible para que puedas circular tranquilo.

