Extraños salvan a conductor de morir incendiado dentro de su coche

La policía de Ontario, Canadá, reveló mediante sus redes sociales un video de un accidente ocurrido hace apenas unos días. En esta publicación se puede ver un Acura en llamas en medio de la autopista a consecuencia de un “episodio médico” sufrido por el conductor.

La persona, de 36 años de edad, habría perdido el conocimiento al volante, terminando en medio de la carretera sobre una división. El auto comenzó a prenderse en llamas y, en cuestión de instantes, casi todo el auto estaba quemado.

No obstante, un grupo de buenas personas que pasaban por el lugar se detuvieron a intentar ayudar al conductor. El video deja ver que lograron abrir la puerta trasera derecha, pero no pueden alcanzar al conductor; mientras esto sucede, otra persona más patea el cristal con la intención de romperlo para poder sacar al sujeto del auto.

A pesar del peligro, las tres personas que estaban en el lugar siguieron intentando. Luego de unos instantes, el cristal del conductor cedió y, finalmente, pudieron acceder a la persona desmayada. Abrieron la puerta y pusieron a salvo al sujeto justo instantes antes de que todo el auto quedara consumido por el fuego.

Según reporta CBC News, las personas que ayudaron al conductor aseguran que todo parecía perdido en el momento. No obstante, un conductor de un camión vio la situación a lo lejos y aventó un martillo por la ventana cuando pasó justo a un lado del auto accidentado.

Ben Sykes, uno de los samaritanos que ayudaron al conductor, se percató de la acción del conductor del camión, por lo que tomó el martillo y finalmente lograron romper la ventana con dicha herramienta.

“Todo pasó tan rápido que jamás nos detuvimos a pensar en nuestra propia seguridad,” comentó uno de los jóvenes a la prensa del lugar. Se desconocen los detalles del conductor, pero se sabe que está fuera de peligro y ya pudo hablar con las personas que le salvaron la vida.

La policía de Ontario extendió una felicitación a los ciudadanos que salvaron al conductor y aseguraron que, de no ser por su rápida respuesta, la historia hubiera sido completamente diferente.



A 36 year old man from Toronto who experienced a medical episode is alive because of the heroic efforts of five men who risked their lives as the vehicle began to burn with the driver still inside. They got the drivers door open to save the driver. You are my #HERO. July 4, '22 pic.twitter.com/bwE43tMhn1

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) July 7, 2022