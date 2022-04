El pasado 11 de marzo, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se aliaría con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar los precios de la gasolina en la capital: Desde entonces, gracias a este organismo es posible conocer cuáles son las estaciones que venden el combustible más caro y más barato.



“La Profeco tiene un sistema en donde está viendo cuáles son los precios de las gasolineras, pero nosotros vamos a hacer junto con ellos un trabajo para que la gente sepa cuál es el precio en cada una de las gasolineras de la Ciudad de México”, dijo la funcionaria.



Así, el sábado 2 de abril, el C5 informó cuáles son las 5 gasolineras más baratas y más caras de la CDMX.





Foto: Pixabay

Gasolineras más baratas en CDMX

Lo primero que vale la pena señalar es que la Profeco informó esta mañana que el precio promedio por litro del combustible, del 2 al 8 de abril, será de $21.60 para la gasolina regular o Magna; de $23.48 la Premium; y $22.79 el Diésel.

A continuación te dejamos la lista de las 5 gasolineras más baratas de la ciudad:

- Pemex

Ubicación: Torres Adlalid y Anaxágoras, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Precios: la gasolina Magna cuesta $20.60 y la Premium $22.60

- Pemex

Ubicación: Eduardo Molina y Talabarteros, en la colonia Ampliación, delegación Venustiano Carranza.

Precios: el costo de la magna es de $20.79 y la premium $22.59

- Pemex

Ubicación: Eje 10 sur y Pípila, de la colonia Barrio Concepción, delegación Tláhuac.

Precios: la magna cuesta $20.85 y la Premium $22.89

-Pemex

Ubicación: Avenida Xola y Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez.

Precios: la Magna cuesta $20.95 y la Premium $22.95.

- Pemex

Ubicación: Avenida Xola Eje 4 Sur y Xochicalco, en la colonia Narvarte Oriente, en la alcaldía Benito Juárez.

Precios: la gasolina Magna cuesta $20.99, la Premium $22.09.





Foto: Archivo El Universal



Leer también: A subasta Nissan Tsuru por más de 600 mil pesos

Gasolineras más Caras en la CDMX

Esta es la lista de las 5 estaciones de servicio en donde la gasolina se vende a mayor precio en la CDMX:

- Shell

Ubicación: Prolongación Paseo de la Reforma y Avenida Santa Fe, en la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

Precios: la Magna cuesta $21.99 y Premium $26.99.

- Shell

Ubicación: Avenida Río Consulado y Sabinas, en la colonia Valle Gómez, Alcaldía Venustiano Carranza.

Precios: la Magna cuesta $21.99 y la Premium $26.09.

-Shell

Ubicación: Juan Escutia y Mazatlán, colonia Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Precios: la Magna cuesta $22.59 y la Premium $26.99.

- Shell

Ubicación: Calzada de la Viga y Jorge Enciso, en la colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía Iztapalapa.

Precios: el precio de la gasolina Magna es de $22.59 y el de la Premium es de $26.69.

- Shell

Ubicación: Avenida 5 y calle 10, en la colonia Barrio San Ignacio, Alcaldía Iztapalapa.

Precios: la Magna cuesta $23.09 y la Premium $25.99.



Tanto el C5 como la Profeco prevén que estos precios se mantengan iguales esta semana.



Foto: Archivo El Universal

¿Habrá estímulos fiscales para la gasolina en la CDMX esta semana?

Como ya es costumbre, esta semana también habrá un subsidio del 100% a la gasolina en la capital del país.

Mediante el Diario Oficial de la Federación, el viernes 1 de abril se dieron a conocer los porcentajes del estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que tendrá la gasolina del 2 al 8 de abril: De acuerdo con lo dado a conocer, no se pagarán $5.49 pesos adicionales para la premium; 4.63 pesos en el caso de la magna y combustibles no fósiles; y 6.03 pesos para el diésel.



No todo son buenas noticias. Si bien este subsidio aplica para la zona centro del país, la franja fronteriza que colinda con Estados Unidos perdió este estímulo fiscal debido a la escasez de combustible. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ha prometido que mantendrá estables los precios establecidos en semanas anteriores.



Leer también: Motivos por los que ya NO se pueden llevar tu auto al corralón.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.