Esta herramienta hace más seguros los rescates de personas en autos eléctricos

Al momento de un choque, los cuerpos de emergencia se encargan de evitar una desgracia mayor al controlar cualquier movimiento o anomalía de los autos accidentados así como a rescatar a quienes viajaban en ellos. Pero la constante evolución hacia autos eléctricos trae consigo nuevas maneras de servir en estos casos.

Dado que los autos eléctricos o híbridos enchufables no tienen un ruido como los motores de combustión, es difícil saber si están en marcha o no y esto puede traer graves consecuencias. Los bomberos o cualquier otro servicio de ayuda están en contacto con el coche y, de no estar bien detenido, puede terminar por lesionar a más personas.

Un dispositivo de bloqueo

Países europeos, asiáticos y ahora también en Estados Unidos usan un aparato llamado “Emergency Plug”, el cual funciona de manera sencilla pero eficaz. Se trata de una pistola como la usada para cargar un auto eléctrico o híbrido enchufable, pero sin el cable que alimenta de corriente.

Esto es útil y de vital importancia pues al enchufarlo al cargador del auto, éste determinará que se trata del momento de recibir energía y automáticamente pone la transmisión en Parking.

De esta manera, los cuerpos de emergencia pueden continuar en la atención que las personas involucradas en un accidente requieren, sin el peligro de que el auto vaya a moverse por seguir en Drive.

Desconexión segura

Bomberos y personal de apoyo deben tener conocimiento sobre cómo desconectar el sistema eléctrico de un auto con este tipo de tren motriz. Si el accidente es fuerte, algún elemento metálico podría entrar en contacto con cableado roto y esto generaría electrocuciones a las personas que intenten ayudar.

Todos los autos eléctricos e híbridos enchufables cuentan con elementos que cortan el suministro de energía para evitar esto. Junto con el Emergency Plug, los servicios de emergencia podrán realizar maniobras de rescate más seguras.