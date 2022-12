El tractor que es más rápido que un auto deportivo

Este curioso modelo se apunta a las competencias más importantes de velocidad, ningún obstáculo lo detiene, ni siquiera el que pesa toneladas, pues de la mano de los avances tecnológicos y la ingeniería, ha surgido este super tractor que asegura ser más rápido que algunos autos deportivos en el mercado. Para asombro de propios y extraños, y para los amantes de los coches en general, esta invención podría ganar fácilmente cualquier carrera si se lo propone.

Se trata del modelo JCB Fastrac Two, un tractor modificado para mejorar su rendimiento, pues presume alcanzar una velocidad de hasta 247 kilómetros por hora. Lo que este bólido es capaz de hacer es aún más increíble si se tiene en cuenta cuánto pesa, y la misma esencia de su carrocería, pues en una primera instancia jamás se creería que pudiera rodar tan rápido y que estuviera a la par de un superdeportivo de competencia.

Que nada ni nadie te detenga a convertirte en lo que quieres ser, podría ser la lección de esta inverosímil historia del tractor que quiso ser auto de carreras. Así lo decidió una empresa especializada en la creación de este tipo de vehículos. Con origen británico, en 2019 JCB se puso como meta romper el récord Guinness para declararse con el tractor más rápido del mundo.

Así nació una versión modificada del Fastrac de la compañía, que la propuso como el competidor más rápido en su tipo y, por medio de una prueba de velocidad comprendida en dos recorridos de 2 kilómetros registró una velocidad promedio de 217.6 kilómetros por hora, y una máxima de 247 km/h.

Leer también: Ricardo Salinas presume lujosa camioneta como regalo de Navidad; esto cuesta

El director de Innovación y Crecimiento de JCB, Tim Burnhope declaró, tras superar el récord de velocidad: “Conseguir que un tractor de cinco toneladas alcance de forma segura las 150 millas por hora y se detenga de nuevo no es una tarea fácil. Todos estamos muy orgullosos no solo de haber alcanzado estos objetivos, sino también de haberlos superado”.

El mismo Burnhope expresó una gran emoción al conseguir tal hazaña, por segunda vez consecutiva, pues previamente el mismo fabricante de vehículos agrícolas había alcanzado el hito, con otra versión modificada del Fastrac. Una historia que también tiene un curioso antecedente.

Y es que la historia se remonta tiempo atrás cuando en el programa británico Top Gear se propusieron darle un nuevo sentido a las máquinas cuyo aspecto principal no es precisamente ser veloces. Así que pusieron manos a la obra para crear lo que ingeniosamente denominaron como “track-tor”, alcanzando la increíble velocidad de 140 km/h.

Posteriormente entró a escena el poderoso JCB Fastrac 800, para replicar la hazaña consumada por el famoso programa sobre vehículos de motor, y esa vez se contó con el apoyo especial del técnico de Williams Fórmula 1 para superar una nueva marca.



A sneak peek of what's to come in our documentary with @guymartinracing and @Channel4 later this year. Britain's fastest tractor, achieving a record 103.6mph. #JCBWFT pic.twitter.com/qMfk550IVf

— JCB (@JCBmachines) June 21, 2019