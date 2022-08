El taxi con WiFi incluido sí existe y es de Tampico

¿Te imaginas subirte a un taxi y tener la oportunidad de conectarte al WiFi durante tu recorrido? Pues esto ya es posible en Altamira, Tampico. Y es que a través de las redes sociales se viralizó una publicación en la que los usuarios afirman que una unidad cuenta con este servicio y, no solo eso, también va climatizada, por lo que es el viaje ideal.

Mediante unas fotos publicadas en la página de Facebook “Altamira Tamaulipas Mex” se anunció que el “carro de Ruta Altamira - Tampico con número económico 130 ofrece servicio de WIFI”. En las imágenes se puede observar como se encuentran pegados 2 letreros verdes en los que están escritos tanto el nombre de la red como la contraseña de esta.

“Para qué estés conectado en todo momento, qué chulada!!!! Climita y WIFI de Altamira a Tampico qué más puedo pedir”, se lee en la publicación.

Si visitas la ciudad o vives allá te adelantamos que la red WiFi lleva por nombre Taxi001 y la contraseña es 12345678.

La publicación actualmente cuenta con 1.2 mil reacciones entre me gusta, me encanta y me sorprende, 87 comentarios y ha sido compartida 218 veces.

La respuesta de los usuarios ante la publicación es positiva, y se pueden leer comentarios como: “Con ese tipo de choferes y unidades no te duele que suban el pasaje”; “Para los que no traigan datos y con clima muy bien”; “Ya me tocó subirme y está muy bien la unidad buen conductor y sobre todo el wifi que de Tampico a Altamira se agradece muchísimo”.

Así puedes tener WiFi en tu auto

Si bien con el paso de los años a los automóviles se les han ido agregando amenidades para hacer más cómodo el viaje de los pasajeros, desde la radio hasta pantallas para poder ver películas o jugar videojuegos, ¿qué pasa si tenemos una reunión de trabajo o que enviar alguna tarea y no contamos con datos móviles ni un taxista que ofrezca conexión a internet?

Hoy en día existen distintas opciones para que nuestro auto tenga WiFi propio, entre ellas:

El método más simple es que una persona active sus datos móviles y habilite la opción de compartir punto de acceso WiFi, de esta manera los pasajeros podrán navegar en internet. La desventaja de esto es que el consumo de datos sería bastante y habría una conexión inestable.



Imagen: Pexels

Otra opción es invertir en un router pórtatil que, además de evitar el gasto de datos y de batería de un teléfono, puede ser utilizado para conectarse a internet sin interrupciones desde cualquier lugar siempre y cuando se tenga cobertura de red celular, por ejemplo, la playa, el centro comercial, un parque, etc.

Finalmente otra alternativa es hacer uso de un modem USB que, como los teléfonos inteligentes, funciona con una tarjeta SIM. Basta con contratar un plan mensual de internet y conectarlo a una laptop, de esta manera podrás navegar en la red desde tu auto.

