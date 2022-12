El APG-1 de Kiska, un auto basado en el Lancia Stratos

Hace unos meses, Kiska, una marca austriaca especializada en tecnología deportiva, hizo una vista previa de un nuevo y atractivo auto deportivo llamado “APG-1”. Ahora, se han publicado una serie de nuevas imágenes junto con los informes de que se producirá el automóvil.

El APG-1 se presentó originalmente como un diseño conceptual que mostraba la capacidad de Kiska para "conceptualizar, diseñar y construir marcas aspiracionales y emocionales arraigadas en deseos reales", de acuerdo con la compañía. Sin embargo, la marca ahora quiere ensamblar su propio automóvil, lo que hará realidad el APG-1.

Se entiende que el APG-1 se basa en el KTM X-Bow GT-XR que acaba de ser presentado. Como tal, se piensa que estará construido en una sola pieza de fibra de carbono y propulsado por un motor de cinco cilindros turboalimentado de 2.5 litros derivado de Audi.

En el X-Bow GT-XR, este motor es bueno para producir 500 hp y 428 lb-ft de torque, por lo que el APG-1 probablemente tenga cifras similares.

Otras partes probablemente tomadas de la KTM podrían ser la transmisión de doble embrague de siete velocidades, diseño de tracción trasera y diferencial de deslizamiento limitado; un potente sistema de frenado y el sistema de suspensión de varilla de empuje.

Toda la carrocería de la creación de Kiska está hecha de fibra de carbono muy ligera y está claro que el diseñador principal del proyecto, Alan Derosier, se inspiró en el Lancia Stratos original para crear el automóvil deportivo con motor central.

Las referencias al Stratos son identificables a simple vista, como los pasos de rueda delanteros pronunciados y el techo de dosel. El vehículo también cuenta con una enorme parrilla delantera acabada en negro, faros pequeños y franjas negras que suben por la parte delantera del cofre.

Otros detalles de diseño, bastante llamativos, incluyen el alerón trasero que se encuentra sobre la cubierta trasera del motor, luces traseras cuadradas y tubos de escape dobles. Estos detalles son lo que hacen al nuevo modelo muy atractivo, quizás por las referencias a los que estamos acostumbrados con los autos en los que se basa.

Hasta el momento, Kiska no ha dejado claro cuántas unidades se producirán, ni cuánto costará cada una. Por lo que no es posible decir si llegará, o no, a México.