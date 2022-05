De cuánto es la multa si te cachan echando pasión en tu auto

En nuestro auto ocurren todo tipo de situaciones, no es un secreto que algunas de ellas tengan que ver con un encuentro de pasión con la pareja. Pero, como se trata de la vía pública este tipo de actos pueden resultar en una multa por parte de las autoridades. Sin embargo, para que ello ocurra tiene que existir ciertas condiciones. A continuación te explicamos todo.

Si eres de las personas a las que les gusta derrochar amor en el interior de su vehículo has corrido el riesgo de ser multado si es que llegan a cacharte en la movida. Para que lo pienses 2 veces antes de hacerlo otra vez te decimos cuánto tendrías que pagar de infracción y, si no le tienes miedo a nada, también te contamos cómo debes reaccionar ante una situación así, aunque, aclaramos, no lo recomendamos.

Este es el costo de la multa por echar pasión en tu auto

Los primero que debes saber es que no existe como tal una ley o código en la Ciudad de México que sancione el hecho de tener relaciones sexuales en un automóvil. De hecho, tampoco encontrarás el término por el cual muchos policías adjudican la multa a “faltas a la moral en la vía pública”. Sin embargo, eso no significa que no exista una multa respecto a ello.

En la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, artículo 26, fracción I, se establece que existen infracciones contra la dignidad de las personas, al vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a cualquiera.

Lo anterior significa que la multa por echar pasión con tu pareja dentro de tu automóvil solo puede proceder si existe alguien que levante una denuncia o dé a aviso a los policías. Además, el demandante tiene que estar presente en el lugar, de otra manera las autoridades no pueden proceder a dar una sanción, ni ha bajarte de tu auto.



En el caso de que la persona que hizo la denuncia esté presente, lo que sucederá es que los policías podrán remitirte a un Juzgado Cívico y el juez encargado implementará la multa necesaria que, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, es de tipo A, por lo que tendrás que pagar una multa equivalente a entre 1 a 10 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), es decir desde 96.22 hasta alrededor de 962.20 pesos, o realizar trabajo comunitario de 3 a 6 horas.

Sanciones que no proceden por echar pasión en tu auto

Como ya mencionamos, es importante que tomes en cuenta que, si decides tener relaciones sexuales con tu pareja en el auto conozcas los riesgos y las multas. Sin embargo, también es bueno que conozcas las cosas que no puede hacer la autoridad en caso de que te "cachen", por ejemplo, no se pueden llevar tu auto al corralón y las personas involucradas no pueden ir a la cárcel, así que no te dejes intimidar con esos argumentos.

La razón de lo anterior es que el auto es considerado como propiedad privada por lo que el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, nadie puede ser molestado en su domicilio o posesiones a menos que se cuente con un mandamiento de la autoridad que dé fundamento al procedimiento.

Ahora que ya sabes los detalles de la multa y sanciones, debes considerar que, aunque no es fácil que te impongan una infracción, no es lo más recomendable echar pasión dentro de tu auto, pero tú decides.

