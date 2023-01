Cuánto cuestan los autos chinos Changan que venden en México

De la mano de la agencia automotriz Motornation, llegó a México, en 2021, la marca Changan, originaria de China. Esta productora de vehículos cuenta con tres modelos: el Changan Alsvin CS35 PLUS, el CS35 PLUS turbo y el Changan CS55 PLUS.

El primer modelo de Changan arribado a nuestro país fue el Alsvin, el cual se ha convertido en el auto más popular de la productora y distribuidora china. Se trata de un sedán compacto con un diseño basado en los fundamentos de elegancia y funcionalidad, asegura la compañía.

Foto: motornation.com.mx

Changan señala que sus autos combinan calidad y potencia en sus motores, complementados con diseños equipados y proporcionalmente adecuados al desempeño del modelo sin tener que pagar un exorbitante precio.

¿Cuánto cuestan los modelos de Changan en México?

Hablar de los autos Changan, uno de los cuatro principales grupos automotrices en China, equivale a mencionar no solo las características mecánicas y de diseño que han traído a México, sino también de los competitivos precios de la firma.

La lista de precios de Changan comienza con su versión Alsvin, cuyo rendimiento de combustible es de hasta 18 kilómetros por litro. Este modelo con una transmisión manual puede adquirirse desde los $294 mil 900 pesos, mientras que contando con una transmisión automática, su precio se eleva a $314 mil 900 pesos.



Foto: motornation.com.mx

El siguiente modelo en la lista de la marca china es el CS35 PLUS turbo. Este diseño también cuenta con dos versiones: la primera tiene un precio de $454,900 pesos, mientras que la segunda, que es un diseño premium, cuesta $519,900 pesos.



Foto: motornation.com.mx

Por último, respecto al Changan CS55 PLUS 2023, el precio de este modelo parte de los $549 mil 900 pesos en su versión Luxury 23. En el caso de su versión premium, el precio aumenta a $609,900 pesos.

¿Qué otras características tienen los Changan disponibles en México?

Los diseños de los tres modelos de Changan puestos a la venta en México cuentan con tecnología avanzada en el equipamiento interior, como la adhesión del sistema Easy Connect, Bluetooth, USB y diversos sensores.

También se suman a los diseños de Changan la tecnología de seguridad para prevenir daños al conductor y pasajeros, en caso de accidente. Por ejemplo, los modelos de la firma cuentan con sistema ABS de frenos, airbags frontales, control de estabilidad (ESP) y control de partida en pendiente (HHC).

Foto: motornation.com.mx

Además, los autos contemplan la presencia de luces direccionales en los espejos retrovisores, faros de halógeno y luces diurnas LED.

Respecto a la mecánica de los vehículos Changan, estos cuentan con una eficiencia de motor proporcionada por tecnología BlueCore, que brinda un desempeño más eficiente, menos contaminante y más silencioso, de acuerdo con la automotriz.

Foto: motornation.com.mx

Así que, si estás presupuestando tus ingresos para adquirir un nuevo auto, puedes contemplar entre tus opciones a los modelos Changan, los cuales puedes apartar y cotizar por medio de Motornation.

