Cuánto cuestan las placas de discapacidad en la CDMX

Para poder circular en la Ciudad de México es necesario portar placas vehiculares. El gobierno de la capital está realizando esfuerzos para que las personas que habitan en la entidad emplaquen en donde les corresponde y no en otros estados. Y entre las opciones para cumplir con este requisito ofrece las placas de discapacidad. Conoce cuánto cuestan y qué se necesita para obtenerlas.

Es importante decir que estas placas ofrecen beneficios como el poder circular diario sin importar el engomado. Sin embargo, solo deben ser solicitadas cuando en realidad se requieren.

Te invitamos a ser responsable y cumplir con lo necesario para obtenerlas y no hacer mal uso de ellas.

¿Cómo tramitar las placas de discapacidad en la CDMX?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México explica cuáles son los requisitos para poder iniciar el trámite de placas de discapacidad.

Para poder realizar el alta de vehículos usados habilitados para Personas con Discapacidad necesitarás:

1. Tarjeta de Gratuidad emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX).



Imagen: Pixabay

2. Identificación oficial original, vigente y con fotografía. Puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional o Licencia de Conducir.

3. Acreditación de parentesco o tutoría legal en caso de que no sea la persona con discapacidad quien realice directamente el trámite. Esto puede realizarse mediante carta poder simple que deberá contener los datos del vehículo en cuestión como son: marca, modelo, número de serie vehicular, número de motor y placa.

También se solicitará original del acta de nacimiento del padre o tutor y de la persona con discapacidad o viceversa; original del acta de matrimonio cuando alguno de los cónyuges sea persona con discapacidad; en caso de ser tutor, copia certificada de la sentencia emitida por el juzgado de lo familiar en la que se otorgue la tutoría.

4. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual completo. Puede ser boleta del impuesto predial, recibo de agua, luz, gas natural, servicio telefónico fijo o estado de cuenta bancario con antigüedad no mayor a tres meses.

Sobre los puntos anteriores, si es la persona titular quien acude a realizar el trámite, y no cuenta con un comprobante de domicilio o credencial para votar con domicilio completo visible, podrá llenar un formato para declarar su domicilio.

5. Comprobante de propiedad. Hay que mostrar factura de origen o carta factura, no se aceptan facturas certificadas. Si no es el primer dueño se requerirá factura digital no endosable que muestre cadena o sello digital, o código QR, acompañada del último contrato de compra-venta y una copia de identificación del último vendedor.

En caso de que no se cuente con factura digital, deberán presentarse los endosos correspondientes que le acrediten como actual propietario.

Si el vehículo está a crédito se pedirá la Carta Factura original vigente (30 días) acompañada de la Copia sin valor de la factura de origen.

6. Es importante que el vehículo no tenga adeudos de tenencia, eso incluye el ejercicio fiscal actual. Además, debe contar con tarjeta de circulación vigente.



7. Deberás generar una constancia o certificación de baja de la Entidad Federativa de procedencia. Te solicitarán el original, no copias ni impresiones a color.

8. Por Alta de Vehículo Nuevo Habilitado para Personas con Discapacidad te proporcionarán en el Centro de Tesorería sucursal San Borja, previa revisión documental, la línea de captura para pagar el costo correspondiente que en 2023 es de 421 pesos.



Imagen: Unsplash

Pasos para tramitar placas de discapacidad en la CDMX

Una vez que tengas toda la documentación requerida los pasos a seguir son los siguientes:

- Escanea todos los documentos y crea un PDF.

- Adjunta el archivo en un correo que enviarás a la dirección [email protected].

- Recibirás una notificación en tu correo electrónico confirmando la recepción de tu solicitud.

- Si todo está en orden, a través del mismo correo electrónico recibirás un mensaje con la validación de los documentos presentados, o las observaciones en caso de detectar alguna inconsistencia para que sea solventada.

- Entonces podrás solicitar una cita a la cual deberás llevar la Tarjeta de Gratuidad vigente y la validación de documentos. Es importante decir que este proceso puede llevarse a cabo por un familiar directo, tutor o representante legal.

- El día de la cita deberás acudir puntual, con documentación original completa.

- Si cumples con todos los requisitos se te preasignará una placa y se te dirigirá al Centro de Tesorería sucursal San Borja donde te emitirán la línea de captura para el pago de derechos de Alta.

- Deberás realiza tu pago en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados.

- Una vez cubierto el pago, deberás acudir con toda la documentación original al Módulo Central (Insurgentes), en la fecha y hora asignados en el correo electrónico que recibiste de confirmación.

- En la ventanilla, se recibirá, revisará, cotejará y registrará la documentación y te entregarán la hoja de validación de datos para tu firma de conformidad con la información contenida.

- Finalmente, se entregarán dos placas, un engomado y una tarjeta de circulación.

Recuerda que las placas asignadas son para beneficio y uso exclusivo de la persona con discapacidad y que estas no son transferibles ni pueden venderse con el vehículo.

