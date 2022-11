Cómo dormir en el auto sin correr peligro

En ocasiones mientras nos encontramos esperando a alguien que se bajó del auto porque tuvo que realizar alguna tarea, o simplemente durante un largo viaje en carretera, queremos dormir y descansar un rato dentro de nuestro vehículo. Pero lo que muchos no saben es que al hacer esto, están exponiendo su propia vida.

Hoy en Autopistas te contaremos cómo puedes dormir dentro de tu auto de una manera segura, y así evitar algún tipo de tragedia que puede llegar a ser tan grave como el fallecimiento de un pasajero o del propio conductor.

De acuerdo con un artículo publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la cantidad de horas de sueño necesarias varía según la persona y cambia a lo largo del ciclo de vida. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. Los recién nacidos, por otro lado, duermen entre 16 y 18 horas al día.

Los niños y adolescentes en edad escolar necesitan, por lo menos, 10 horas de sueño todas las noches. Algunas personas creen que los adultos necesitan dormir menos a medida que envejecen. Pero no hay evidencia que demuestre que las personas de edad avanzada puedan estar saludables con menos horas de sueño que las personas más jóvenes.

Dormir en el auto

Sin importar la edad, todos sabemos que el sueño es importante y que manejar cansado es una receta para el desastre. Por ello, en ocasiones, es necesario detenernos un momento y tomar una siesta dentro del auto, pero ¿cómo hacerlo de la manera más segura? A continuación te dejamos algunos consejos.



No reclinar el asiento. Reclinar el asiento puede ser bastante cómodo a la hora de dormir. Sin embargo, es poco probable que sobrevivas a un accidente al estar en esta posición pues al encontrarte acostado de esa manera, el cinturón de seguridad no ejerce la misma fuerza o simplemente no funciona.

Hay dos puntos a considerar sobre esta recomendación: la primera, aunque parezca innecesario, lo mejor es utilizar los cinturones de seguridad incluso si tu intención es dormir pues, en caso de alguna colisión tienes mayores probabilidades de salir ileso. Y sobre los choques, quizá pienses que al estar detenido y dormido no pueden suceder pero, sobre todo si te quedaste en el acotamiento de la carretera, otro auto podría no verte y golpear tu vehículo.

Por ello es que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos (NHTSA) está a favor de limitar el ángulo de inclinación permitido en los asientos de los vehículos, dejando solo el ángulo máximo que puede utilizarse con seguridad con un cinturón de hombro.

Y es que la NHTSA declara que es probable que la mayoría de las personas que viajan con el respaldo del asiento reclinado no conozcan el riesgo asociado.

Cuidado con el monóxido de carbono. ¿Qué puede causar la disminución de oxígeno dentro del automóvil? La respuesta es la acumulación de monóxido de carbono, mejor conocido como CO por su nomenclatura química.

Cuando el CO aumenta sus niveles puede llegar a ser muy tóxico y venenoso, lo que compromete el oxígeno que llega a la sangre y esto puede ocasionar la muerte súbita.

En el mejor de los casos, la persona despertará y notará la falta de oxígeno dentro del auto por lo que bajará las ventanas para permitir una buena circulación del aire. Pero de no ser así podría ocurrir una tragedia.

Esto puede ocurrir debido a que el coche en cuestión no ha recibido su adecuado mantenimiento, aunque también hay que aclarar que cuando nos encontramos en espacios pequeños, la circulación del aire no es la mejor, así que sin importar las condiciones, un vehículo cerrado no es el mejor sitio para respirar bien.

Considerando lo anterior la recomendación es buscar un mejor sitio para dormir que no sea el auto y, si lo vas a hacer, pon una alarma que te despierte tras unas horas para evitar ponerte en peligro. También corrobora que los seguros estén puestos y, si te es posible, comparte tu ubicación con algún amigo o familiar.

