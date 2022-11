Cómo arrancar un auto con pinzas si se quedó sin batería

Hay muchas razones por las cuales un auto presenta fallas en el sistema de encendido, pero la más común se relaciona con la batería. Y aunque hay diferentes métodos para solucionar este problema, que te puede agarrar desprevenido, las pinzas son tu mejor opción.

La descarga de la batería del auto ocurre si el vehículo permanece estacionado mucho tiempo, por una falla eléctrica o simplemente al dejar las luces encendidas. Pero sea cual sea el motivo, siempre será un dolor de cabeza quedarte varado.

Ante una situación así, la solución más fácil es pasar corriente de un auto a otro. Sin embargo, tiene su técnica, ya que hacerlo de manera incorrecta, y sin medir las consecuencias, puede provocar daños irreversibles en el vehículo.



Foto: Unsplash

¿Cómo “revivir” la batería de tu auto con pinzas?

En Autopistas te damos el paso a paso para arrancar tu auto con pinzas y no fallar en el intento.

La batería, al igual que el resto de los componentes de los vehículos, no es para siempre. Sin embargo, es posible alargar su tiempo de vida si realizas las rutinas de revisión y mantenimiento frecuentes.

No obstante, si tu auto no arranca, un truco infalible es el paso de corriente. Por ello, es importante que no te olvides de echar unas pinzas de puente en tu cajuela.

La explicación detrás de este método es sencilla. Durante el paso de corriente se crea un puente eléctrico que brinda la energía necesaria para arrancar el motor, así el alternador logrará proporcionar corriente eléctrica a la batería del auto, esto de acuerdo con un artículo publicado por la marca Ford.

Así que, aunque existen baterías portátiles, lo ideal es pasar la corriente desde otro vehículo. Asimismo, y como medida preventiva, te recomendamos asegurarte que las pinzas que vayas a ocupar no estén desgastadas y sean de buena calidad.



Foto: Pixabay

Pasos para arrancar un auto con pinzas

1. Estaciona los carros uno cerca del otro. Lo primero que debes hacer es alinear ambos vehículos de frente para que los cables se puedan conectar sin problemas.

Por tu seguridad, procura que los autos no se toquen entre sí para evitar cortocircuitos.

2. Ubica la batería y sus terminales. Por lo general, la batería se localiza cerca del motor. Sin embargo, dependiendo del modelo del vehículo, puede estar a la derecha o a la izquierda.

3. Prepara las pinzas. Cuida que las abrazaderas de las pinzas nunca se toquen, esto para evitar causar daños en cualquiera de los automóviles.



Foto: Pixabay

4. Conecta los cables de puente. Ubica la terminal o polo positivo de la batería descargada y conecta la abrazadera del cable positivo (color rojo).

Después, coloca el otro extremo del cable rojo en el polo positivo de la batería del auto con carga.

Ahora identifica el polo negativo en la batería que pasará la corriente eléctrica y conecta la abrazadera del cable negativo (color negro).

Luego, sitúa el otro extremo del cable negativo (negro) en alguna parte metálica del vehículo descargado, como en el propio motor o algún área de metal que no tenga pintura. No lo conectes en la terminal negativa de la batería, pues puedes provocar chispas.

5. Pon en marcha el motor. Ya que estás seguro de que los cables fueron conectados de manera adecuada, arranca el motor del auto que sí tiene batería. Déjalo en marcha unos minutos para que transfiera la corriente eléctrica al vehículo descargado.

6. Intenta encender el carro sin batería. Arranca el vehículo sin corriente y una vez que encienda podrás comenzar a retirar las pinzas, pero no apagues el motor al menos por 30 minutos para que recargue la batería.



Foto: Unsplash

¿Cómo desconectar las pinzas después de utilizarlas?

Si tuviste éxito con el arranque de tu auto, ya no tienes motivo para preocuparte. Lo único que resta es retirar las pinzas y también tiene su método. Según señala Kavak, es importante que desconectes los cables en orden inverso al que se colocaron:

Primero, desconecta la abrazadera negativa del auto descargado y luego la del carro que pasó la corriente. Seguido, retira la pinza positiva de la batería donante. Y, por último, quita la abrazadera positiva del vehículo que se descargó.

Recuerda cuidar la batería de tu auto con sencillas medidas, como limitar los viajes cortos, apagar todas las luces cuando no uses el vehículo y limpiar las terminales para evitar que se acumule corrosión.

