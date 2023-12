Los límites de velocidad comúnmente son una simple señalización en las calles, y es responsabilidad del conductor respetarlos. Pero esto no siempre ocurre, y en búsqueda de tener caminos más seguros, el IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) propone alertas en los autos para evitar el exceso de velocidad.

De acuerdo con Jessica Cicchino, Vicepresidenta de Investigación del IIHS, “el exceso de velocidad causa más de una cuarta parte de todas las muertes en accidentes cada año y representa más de 12 mil vidas perdidas en 2021 en EUA”, por lo que la institución cree en la adición de tecnologías que puedan prevenir esto.

Por cuenta propia

De la mano de los elementos tecnológicos que la mayoría de autos ya incorporan para funciones de frenado autónomo de emergencia, la cámara del parabrisas e incluso el GPS del auto serán los responsables de detectar los límites de velocidad de cada calle.

Además de alertar al conductor, algunos sistemas reducen la velocidad del auto por cuenta propia. Sin embargo, lo que se plantea para EUA es que solamente sea un aviso sonoro y visual. Para ello, el IIHS busca el apoyo de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) para realizar pruebas estandarizadas dentro de las evaluaciones de seguridad en choque y asistentes a la conducción.

Esta estrategia forma parte de la visión Road To Zero Coalition, donde se busca que para 2050 no existan muertes en accidentes de tránsito. Dos de los principales grupos de atención son los conductores primerizos, que generalmente son adolescentes, así como aquellos que se caracterizan por poseer autos de alto desempeño, según el IIHS.

