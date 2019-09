Autos para veganos, ¿existen en México?

El veganismo ha tomado fuerza en los últimos años tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, debido a esto los fabricantes de autos se han sumado para dar opciones más amigables con el medio ambiente y libres de productos de origen animal.

Una de las principales preocupaciones de un vegano a la hora de comprar un auto es qué tanto va de acuerdo con su ética la adquisición, esto debido a que muchos elementos del auto pueden ser de origen animal, como las vestiduras, los pegamentos y los lubricantes.

En respuesta a esta problemática, algunos fabricantes se han dado a la tarea de buscar opciones como las telas que imitan la piel o cuero, o productos de origen vegetal que sustituyan a los derivados de los animales.

La organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), publicó una lista con los vehículos que cuentan con opciones sin cuero para asientos, el volante y la palanca de cambios, aunque invitan a los compradores a contactar al fabricante para asegurarse de las opciones de cada modelo.

Por su parte, en el sitio Plant Based News, dan algunos ejemplos de los autos aptos para veganos que se pueden encontrar en el mercado, como el Toyota Prius que utiliza un material llamado SofTex, un tejido sintético que imita el cuero.

También los autos de Tesla han votado por opciones de cuero sintético, como el Model X que viene con una opción de cuero sintético ultra-blanco. “Si desea un automóvil para sentirse bien, que todavía se ve y se siente lujoso y deportivo, es una opción muy creíble”, afirman en el sitio.

Mercedes Benz también tiene opciones, como sus modelos de clase C y E, que están disponibles con una imitación de cuero en los asientos, la cual ha sido descrita como “tan buena que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que no es cuero tradicional”.

El modelo BMW i3 ofrece una versión más amigable con el medio ambiente, otra opción para los veganos, no sólo por sus interiotes, también por su utilización de fibras de kenaf en los paneles de las puertas, “son una de las fibras más sostenibles del mundo”, afirman.

Ambas organizaciones dejan claro que la opción de los asientos y las vestiduras no son el único elemento para que un auto sea apto para veganos, por lo que lo más apropiado es contactar al fabricante y preguntar acerca de sus opciones.