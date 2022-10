Así puedes mantener el negro piano de tu auto impecable

Es muy usual que acabados en negro piano, principalmente en interiores del coche, se desgasten o ensucien con el tiempo. Es muy posible que el polvo, las huellas dactilares y los rasguños impidan disfrutar de la apariencia del negro piano. Te recomendamos seguir estos consejos para conservar el acabado lo mejor posible.

Es una pieza delicada

Debido al tipo de acabado, no debe pasarse por alto que es un detalle delicado, por lo que se debe tratar como tal. Uno de los consejos más importantes es que debe limpiarse suavemente, pulirse ligeramente si hay algún rasguño y sellarse para ayudar a repeler la suciedad, las manchas o la acumulación de polvo.

El método importa

Como dijimos antes, es una pieza delicada, por lo que para limpiarse se debe utilizar un limpiador de interiores y luego sellarse rápidamente, se podría usar una cera o sellador de su elección. La cera podría dar el toque final a la limpieza. ¡Recuerda no lavarlo con agua directamente!

Escoge tus herramientas

El primer paso para mantenerlo limpio es soplar el polvo, para después, con un paño de microfibra apenas húmedo y con un poco de shampoo para coche. Se debe limpiar con movimientos suaves y nunca tallar la superficie.

El siguiente paso es aplicar, con las yemas de tus dedos limpias o usando unos guantes quirúrgicos, una delgada capa de cera y cuida de no tocar los contornos de plástico. Deja secar un poco y con un paño de microfibra distinto al que usaste inicialmente, proceder a retirar con cuidado.

Más tarde, vuelve a añadir una capa de cera, que servirá como protección para el acabado. Al finalizar el proceso, vuelve a retirarla con el paño y quedará listo. Aquí es donde puede agregar un sellador para terminar con el proceso.

Cuidado con el pulido

Cabe aclarar que una opción es darle una pulida de vez en cuando, sin embargo, debes tener cuidado de hacerlo por que si se hace muy seguido, puedes llevarte el barniz que le da brillo a esa parte del coche.

Recuerda que el tiempo pasa

El negro piano es por demás díficl de mantener, pero no imposible. Aún así, se debe ser consciente que van a haber ocasiones en las que, por más delicadeza que se busque, un rayón es algo muy común que no siempre se puede evitar y, no siempre, se puede remover en su totalidad.