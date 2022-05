Así es la moto más rápida del mundo

Hay muchas razones por las cuales amar las motocicletas, la conveniencia, el manejo, el diseño, la economía y, por supuesto, el poder llegar más rápido a nuestro destino. Pero si de velocidad se trata la Voxan Wattman está más allá de cualquier otra. Este modelo eléctrico ha roto varios récords y es considerada la moto más rápida del mundo.

Cada día se avanza más en el desarrollo de vehículos eléctricos capaces de brindar las mismas, o mejores prestaciones que uno de combustión, mientras contribuyen al cuidado del planeta y este modelo de motocicleta es un claro ejemplo de ello.

Si eres amante de la velocidad y las motocicletas tienes que conocer todas las características de la Voxan Wattman, seguro te sorprenderá los kilómetros por hora que puede alcanzar.



Imagen: voxan.mc

La compañía Venturi es la responsable de la creación del modelo Voxan Wattman, una motocicleta eléctrica que ha establecido 21 nuevos récords mundiales de velocidad en Estados Unidos.

Sin más rodeos te compartimos que, en una serie de pruebas realizadas, alcanzó una velocidad máxima de 470 kilómetros por hora aunque el promedio se fijó en 456 km/h. Para hacer una comparación simple, un auto de Fórmula 1 alcanza un promedio de 370 km/h.

