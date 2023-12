La Secretaría de Seguridad tiene en calidad de no localizadas a 10 personas, habitantes de Texcaltitlán, confirmó el secretario de seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez; sin embargo, ninguno de ellos es integrante de la familia de la que se ha hablado en redes sociales.

Cuestionado sobre las desapariciones y los posibles rehenes de La Familia Michoacana, el secretario pidió a la población y a la comunidad que no replique temas que no están corroborados, que no está verificada, pues genera psicosis y pánico en la gente, ya que se replica en las redes sociales, entre los pobladores, y aunque no sea cierto genera pánico entre los pobladores.

