La Megafarmacia ha fracasado en su intento de solucionar el desabasto de medicamentos en el país, derivado de la falta de fármacos que padece, ya que al momento de su inauguración sólo contaba con 0.9% de su capacidad de almacenamiento.

Al 29 de abril de 2024, la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México, sólo ha surtido 341 recetas, indica la respuesta a una solicitud de información de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

