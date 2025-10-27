Más Información
Ronald Johnson celebra incautación de EU de 400 armas con destino a México; “no llegarán a manos criminales”, dice embajador
"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado
Donald Trump se ha convertido en el gran comunicador que usa la Inteligencia Artificial como herramienta de propaganda. Nos guste o no. Su megáfono no lo tiene nadie y está usando la IA de manera magistral. ¿Por qué funciona este tipo de acción política-digital? Emilio 'Pizu' Saldaña, experto en tecnología de medios, nos habla al respecto.
