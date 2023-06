The maze runner es la saga best seller del autor James Dashner, donde nos muestra un mundo distópico, a través de la vida de Thomas, un adolescente que no recuerda nada y que tendrá que vivir junto a otros chicos de su edad en un lugar lleno de monstruos y misterios. Descubre en este episodio la reseña de The Maze runner: correr o morir y conoce un poco más sobre el género distopía.