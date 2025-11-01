🟠 Cupra relanza las versiones de 190 HP del León y Formentor, y presenta el Terramar Híbrido Enchufable (PHEV) con 272 caballos de fuerza y una autonomía eléctrica de 123 km. ¡Descubre si vale la pena su precio por debajo del millón de pesos!

🟠 Ford no se queda atrás y actualiza la Territory con un facelift y una sorprendente versión Híbrida (HEV) de 241 HP. ¿Podrá recorrer realmente 1,200 km con un solo tanque? ¡Te contamos los precios que sorprendieron a Bruno y Beny!

⚠️TEMA CLAVE: ¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de la CDMX sobre el polarizado? Te explicamos el porcentaje permitido y el peligro de las campañas de retiro que se viralizaron en México.