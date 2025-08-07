Más Información

Nuevo episodio de censura en Morelos; acusan al periodista Paco Cedeño de violencia política y piden multa de 60 mil pesos

Gobernador de Oaxaca solicita suspender comercialización de huaraches de Adidas; exige reconocer el origen del diseño

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

INE está abierto al diálogo para reforma electoral: Taddei; “se mantendrá autonomía”, afirma

Juez rechaza pedido de “El Chapo” Guzmán para ver a su abogado; petición debe hacerla con el Buró de Prisiones

"Justicia para Fer": Vecinos de menor asesinado en Los Reyes La Paz por deuda de mil pesos realizan memorial; colocan globos, flores y veladoras

Detienen al presunto asesino del periodista michoacano Armando Linares; sería el responsable de disparar contra el comunicador

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de un tema que duele… pero también da para reírnos un rato: el papelón de los equipos grandes de la Liga MX en la Leagues Cup. Porque si algo quedó claro, es que nuestros mejores representantes viajaron al torneo como si fuera un viaje de intercambio cultural… y regresaron con la maleta llena de dudas.

América, Chivas, Tigres… todos se despidieron antes de tiempo, y Cruz Azul… bueno, lo de la Máquina fue otra categoría: un 7-0 que dolerá un buen rato y del que tendrán que levantarse

Pónganse cómodos y acompáñanos a Línea de Fondo.

