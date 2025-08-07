Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de un tema que duele… pero también da para reírnos un rato: el papelón de los equipos grandes de la Liga MX en la Leagues Cup. Porque si algo quedó claro, es que nuestros mejores representantes viajaron al torneo como si fuera un viaje de intercambio cultural… y regresaron con la maleta llena de dudas.

América, Chivas, Tigres… todos se despidieron antes de tiempo, y Cruz Azul… bueno, lo de la Máquina fue otra categoría: un 7-0 que dolerá un buen rato y del que tendrán que levantarse

Pónganse cómodos y acompáñanos a Línea de Fondo.