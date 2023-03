Durante el programa de este 29 de marzo, las y los conductores de "Ventaneando" retomaron el tema referente a la orden de arresto emitida por un juez de control, la cual no pudo ser procesada, debido a que ganaron un amparo temporal, sin embargo, Daniel Bisogno señaló que dicha petición ya obtuvo carácter de amparo definitivo, por lo que ya no podrán ser puestos a disposición de las autoridades y en cambio, aseguró que buscan demandar a la persona responsable del procedimiento judicial en el que se vieron inmiscuidos hace un par de semanas.

El pasado 17 de marzo, se dio a conocer que a través de una orden de aprensión, girada por un juez de control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Patricia Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez serían arrestados hasta por 36 horas, debido a que habían hablado de un tema del cual se les había advertido no podían tratar durante el programa, pero dicha orden no pudo ser procesada, debido a que la y los conductores del show se ampararon con el argumento de que no habían recibido ninguna notificación previa.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Bisogno destacó que la resolución que se dictó en su favor, demostraba que existió "una dolosa intención" por parte del particular que recurrió a la autoridad, pues en ningún momento fueron notificados del arresto que estaba dictado en su contra.