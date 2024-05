Acapulco, Guerrero.- Como se pronostican para esta temporada entre 15 a 18 ciclones de los cuales tres, cuatro o cinco pueden ser categoría cinco, el gobierno estatal guerrerense inició los preparativos para evitar una tragedia como la que ocurrió con Otis que dejó pérdidas millonarias en este destino de playa.

Con tiempo y forma se instaló y declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil, cuyos integrantes conocieron los detalles del Plan General de Operaciones para Riesgos Hidrometereológicos que contempla diversos protocolos preventivos y de actuación durante y después de que se presente un ciclón o intensas lluvias que pongan en peligro la vida e integridad de las personas.

El plan contiene todos los procesos de atención, la etapa de monitoreo y alertamiento, así como la de alarma y respuesta, rehabilitación y reconstrucción y emergencia.

Este documento establece las atribuciones y responsabilidad de cada una de las dependencias, así como las diversas acciones a aplicar.

Además Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, informó del trabajo preventivo, a través de diversos recorridos en puntos estratégicos para evitar azolves e inundaciones, así como un simulacro de gabinete por impacto de huracán en la Costa Grande.

Y para evitar improvisaciones, negligencias omisiones o inacción ya se cuenta 226 refugios temporales, con una capacidad para albergar a 136 mil 030 personas en los 84 municipios del estado, es decir, alrededor de 32 mil familias pueden acudir a estos centros de atención, en caso de alguna emergencia.

El servidor público estatal expuso que, en seguimiento al plan de desarrollo, se iniciaron los trabajos informáticos para la plataforma del Atlas Estatal de Riesgos que representa un paso crucial en la estrategia de gestión de riesgos y emergencias.

Como parte de estas acciones, también se inició una campaña de difusión preventiva con enfoque social para mantener informada a la población y contar con un claro conocimiento de la trayectoria y evolución de sistemas meteorológicos, así como los protocolos preventivos y de actuación en caso de emergencias.

De acuerdo con el pronóstico del presente año, se prevén condiciones de alto riesgo para el estado de Guerrero, debido al calentamiento global y la temperatura superficial de los océanos que son propios para la generación de ciclones muy poderosos en esta temporada. Se informó que se esperan de 15 a 18 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, de los cuales, de tres a cinco podrían ser de categoría cinco.

Por eso la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, consideró que "eso nos obliga a que estemos preparados, a redoblar esfuerzos, particularmente en el caso de sismos y huracanes. Por lo cual, aquí no hay espacio para la improvisación, para la omisión o la inacción. Todos tenemos que estar trabajando desde nuestras trincheras ante la primera emergencia, la primera bandera que se presente, que digan aquí hay un foco rojo puede pasar algo. Siempre digo, es preferible que digan que están exagerando a que digan que no estamos avisando, que no estamos preparados".

Asimismo exhortó a la población estar atentos y participar activamente con todas las medidas que se pongan en marcha ante la cercanía de un fenómeno; de la misma manera, pidió no hacer caso de rumores y buscar siempre la información que se da a conocer en las páginas oficiales. "Es muy importante no caer en pánico ni en psicosis, sino por el contrario, hacer conciencia y prepararse", advirtió.

La mandataria suriana instó a la población a “no hacer caso de falsas noticias, de la rumorología, de la infodemia, hay que hacer caso de las páginas oficiales". Por ello vamos a seguir trabajando, aunque no podemos evitar ciertos fenómenos naturales, sí podemos contener sus efectos, sí podemos resguardar la vida e integridad de las familias y su patrimonio, esto es algo muy importante”.

En su momento, el meteorólogo Fermín Damián Adame, presentó una estimación sobre las condiciones que prevalecerán para este 2024, las cuales presentan un aumento de las temperaturas, lo cual representa un riesgo para la formación de huracanes. Explicó que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, para el Océano Pacífico se esperan de 15 a 18 ciclones tropicales, mientras que para el Atlántico, de 20 a 23.