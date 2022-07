VIDEO: La horrible caída de un ciclista en Inglaterra que provocó su abandono de la competencia

Los Juegos de la Commonwealth fueron testigo de momentos de preocupación ante un horrible accidente en la prueba de ciclismo que dejó a los protagonistas gravemente heridos.

Los protagonistas del percance fueron el inglés Joe Truman y el australia Matthew Glaetzer, quienes cayeron a gran velocidad de sus bicicleta durante la prueba de velocidad.



El impacto para el británico fue tan fuerte que quedó inconsciente por unos minutos y tuvo que salir con ayuda de oxigeno y en silla de ruedas.



Absolutely adore the crowd giving Joe a standing ovation! The man deserves it after all the bad luck with this and not going to Tokyo 2020 cos of a bad back.#Birmingham2022 pic.twitter.com/QQPnQuf6GD

— Conor (@shiruba98) July 30, 2022